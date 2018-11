Política Podemos alienta una campaña contra la presencia del Ejército en la feria juvenil de Valencia El stand de las Fuerzas Armadas recibió el año pasado más de 50.000 visitas con actividades de la UME dirigidas a niños

La decisión del Ministerio de Defensa de impedir que las Fuerzas Armadas participen en el próximo Salón de la Enseñanza de Barcelona, avanzada en exclusiva por ABC, vuelve a poner en el punto de mira la presencia del Ejército en certámenes con público juvenil. En Valencia, de hecho, hay en marcha una campaña que pretende que se suprima la participación del Ejército y otros cuerpos armados de la feria infantil y juvenil Expojove.

La iniciativa, bautizada como «Desmilitarizamos la educación: desmilitarizamos Expojove» cuenta con el respaldo de sesenta organizaciones, entre las que se encuentran Comisiones Obreras, CGT o el sindicato STEPV, uno de los mayoritarios en la enseñanza pública valenciana.

València en Comú, socios de gobierno de Compromís y PSPV-PSOE y marca con la que Podemos concurrió a las elecciones municipales de 2015, critió la presencia del Ejército en Expojove con un stand que, a su juicio, ofrece «una imagen edulcorada» de las fuerzas armadas ya que las presenta como «una opción profesional más» y como una «posibilidad de ocio para los más pequeños» sin «profundizar en el mensaje que se transmite de la resolución de conflictos con las armas« que ven «completamente contrario con los valores sociales y de convivencia».

La formación morada amenazó al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, de Compromís, con no participar en el certamen -que se celebra entre finales de diciembre y principios de enero- si no se veta al Ejército.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Valencia, organizador del certamen, ha rechazado la posibilidad de vetar la presencia de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyos stands son de los más visitados en Expojove.

Imagen del stand del Ejército en la última edición de la feria Expojove de Valencia - ROBER SOLSONA

En concreto, más de 50.000 personas visitaron el espacio de Defensa en las instalaciones de Feria Valencia durante la pasada edición de Expojove. El stand tenía una extensión de 1.400 metros cuadrados y las colas para participar en sus actividades, como la tirolina, acumulaban cola de niños próximas a las dos horas.

Los detractores del Ejército sostiene, sin embargo, que «la presencia de un estand de las Fuerzas Armadas, aunque se haga énfasis en las llamadas 'misiones humanitarias', contradice el espíritu de Expojove como ámbito educativo: la institución militar es una institución armada que tiene como función central la defensa armada y la actuación por medios violentos ante supuestas amenazas».

La presencia del Ejército en Expojove ha sido una tradición desde los orígenes del certamen navideño. Con el actual equipo de gobierno, formado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú, la marca de Podemos en la ciudad, se exigió que no participaran unidades armadas. Así, únicamente se permite la presencia de secciones como la Unidad Militar de Emergencias (UME). Mientras, la Policía Nacional ya no particopa porque el Ayuntamiento les iba a cobrar por su stand. Valencia en Comú reclamó el año pasado que no se permitiera la presencia del Ejército, pero sus socios de gobierno lo rechazaron.

A raíz del veto al Ejército en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, Ciudadanos preguntará al gobierno municipal de Valencia por la presencia de las Fuerzas Armadas en Expojove. La formación naranja se plantea incluso presentar una moción para apoyar la permanencia del stand de los militares en la feria juvenil.