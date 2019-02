Política Podem y EU firman el preacuerdo para ir juntos a las autonómicas Los líderes de ambas formaciones descartan una confluencia conjunta con Compromís como la que presentaron para los comicios de 2016 «A la Valenciana»

Podem y Esquerra Unida han oficializado este viernes su preacuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019. Antonio Estañ y Rosa Pérez Garijo, líderes de ambas formaciones respectivamente, han suscrito el preacuerdo, que ahora deberán ratificar las bases.

La militancia de EUPV podrá hacerlo los próximos días 20, 21 y 22 de febrero a través de internet y el 24 en urna, mientras que la de Podem será convocada próximamente, han informado ambos partidos.

Es un acuerdo, ha explicado Estañ en el transcurso de una rueda de prensa conjunta, "que suma y que integra no sólo a ambas organizaciones, sino que también está abierto a la sociedad civil".

Ambos líderes han descartado una posible una confluencia conjunta con Compromís para las próximas elecciones generales, como la que las tres formaciones presentaron para los comicios de 2016 'A la Valenciana', debido a que la coalición valenciana les ha trasladado su rechazo a esta posibilidad.

Así lo han indicado ambos dirigentes en rueda de prensa tras firmar un preacuerdo que es "el primer paso de una candidatura que multiplica, que pretende consolidar lo ya conseguido y frenar a quienes plantean un retroceso de los derechos sociales", ha añadido Estañ.

Al respecto de la confluencia con Compromís, la secretaria general de EUPV ha mostrado la "voluntad" de "sumar cuantas más fuerzas políticas mejor" e, incluso, ha admitido que estaba en sus objetivos "reeditar" aquella confluencia electoral.

No obstante, ha señalado que Compromís ya manifestó su voluntad de no concurrir conjuntamente tanto para las autonómicas como las elecciones generales y, de hecho, ha indicado que en un encuentro les trasladaron que "no lo contemplaban".

Asimismo, Estañ ha abogado por aglutinar a "cuanta más gente mejor" y, en este sentido, ha comentado que Compromís es una fuerza que podía representar políticas del cambio, pero ha señalado que su posición es conocida y no es favorable a una confluencia.

Poca fuerza política

Por su parte, Pérez Garijo ha admitido que EUPV no ha tenido representación en Las Cortes y en Ayuntamiento de Valencia en la última legislatura pero "sí en la Diputación de Valencia, donde ha sido una garantía para las políticas del cambio".

Estañ y Pérez Garijo han asegurado que los militantes de ambas fuerzas políticas "son conscientes de la situación política en que nos encontramos y de la necesidad de conseguir una unidad de acción política y electoral que sea capaz de aplicar políticas en beneficio de las clases populares de nuestro país".

El líder de Podem ha afirmado: "No podemos perder de vista ni nuestro papel a la hora de conseguir un cambio profundo en el País Valenciano, que vaya más allá del primero Botánico, ni tampoco que somos el dique de contención contra las políticas nefastas y antisociales de la derecha, que los valencianos y las valencianas sufrimos durante tantos años".

Por su parte, Pérez Garijo ha sentenciado que serán "la garantía de un gobierno para la mayoría social y la clave para que los 'botiflers' no vuelvan".

Ambos han coincidido en señalar que no tendría sentido, a su juicio, un adelanto de las elecciones autonómicas y han apostado por agotar el plazo de la primera legislatura "tras 20 años del PP".