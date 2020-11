Una plataforma convertirá a los hoteles en sostenibles para enfrentarse a la crisis del coronavirus

D. V. VALENCIA Actualizado: 23/11/2020 18:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La primera plataforma para conseguir la transformación hacia la sostenibilidad de los hoteles se ha creado en España, con más de 30 empresas asociadas y más de 300 hoteleros, inversores y empresarios interesados. Bajo la premisa de que todos los hoteles pueden ser más sostenibles solo con cambiar sus hábitos, Eco-One ofrecerá a cada hotel que lo solicite un diagnóstico gratuito para hacer frente a la crisis del coronavirus.

En el sector hotelero, sostenibilidad y rentabilidad van de la mano, tanto por el ahorro de costes como por la demanda actual. Según datos facilitados por Fitur, el 83 por ciento de los turistas de todo el mundo estarían dispuestos a pagar más por un destino sostenible. Que la Unión Europea (UE) ponga el foco en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, es otro empuje hacia la rentabilidad por la vía de las ayudas.

El Instituto de la Sostenibilidad Turística (IsTUR) será el encargado, junto a Eco-One de hacer el diagnóstico de cada hotel para lograr un sello oficial de calidad, con tres opciones: bronce, plata u oro, en función de los parámetros que cumpla. A partir de este diagnóstico, todos los partners de Eco-One se ponen a disposición del hotelero para lograr su objetivo de sostenibilidad.

Todo el proceso cumplirá con el método HES (Hoteles Eficientes Sostenibles), primera Marca de Garantía Registrada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y cuyo Reglamento de Uso está «valorado positivamente» por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Según los estudios de Booking.com, el 82 por ciento de los viajeros españoles afirma no saber si existen ecoetiquetas que los distingan.

La idea de crear la primera plataforma donde se unifica producto y servicio sostenible sin necesidad de tener un gestor de compras propio y dedicado en exclusiva fue de la interiorista Zdenka Lara y del especialista en marketing Carlos Fluixá, precursores y CEOs de Eco-One.

«En un hotel hay tantos proveedores que solo las grandes cadenas podrían afrontar tener un departamento o un profesional dedicado a lograr la sostenibilidad. Por esto, pensamos que las cadenas hoteleras más pequeñas son las que más van a necesitarnos porque son las que más sufren el desorden en la gestión medioambiental, con elevados costes, falta de información y necesidad de contratar personal especializado. Lo que ofrecemos es una solución con una gestión gratuita, ayuda en la obtención de sellos de sostenibilidad oficial, profesionalidad, ahorro en costes y unificación de todos esos partners, proveedores y colaboradores en una sola plataforma», ha detallado Fluixá

Para Lara, una de las ventajas principales que encontraran los hoteleros o inversores es la rentabilidad y explica: «Es una necesidad ya para todo el mundo, y más para los que viajan. Los estudios de Booking.com revelan que el 85 por ciento de los viajeros españoles asegura que, una vez que saben que un alojamiento es ecológico, es más probable que lo reserven, tanto si estaban buscando una estancia de ese tipo como si no».

«De ahí nuestro claim de que Eco-One te ayuda a aumentar el valor de tu hotel en un solo click porque es cierto, tu hotel puede ser sostenible cambiando tus hábitos de inversión y de compras», ha añadido.

La plataforma se divide en cuatro departamentos basados en la sostenibilidad: diseño, construcción y reformas, gestión hotelera y soluciones integrales. Eco-Design, centrado en interiorismo, restauración y mobiliario sostenible especializado en hoteles. Aquí Lara es el project manager y Viccarbe, Gordiola, DVELAS, Vida Paisajismo, My Artist Lab, Nanimarquina, Olé by FM, Thai Natura, La Retrovisora, Dormitienda o Isimar, son algunos de sus partners.

En Eco-construction, Iñigo Palazón es el project manager para los proyectos de arquitectura, construcción, remodelación, nuevos materiales y ahorro energético y para ello contará con con Porcelanosa, Ecoclay o Estudio DIIR. A la construcción se le atribuye la generación del 30 por ciento de los residuos que inundan el planeta, mayoritariamente los procedentes del consumo por la edificación de viviendas.

La parte de Eco-Management la dirige Luis Fernández, que coordina y para ello cuenta con partners dedicados a la sostenibilidad (Bloom Market, Better Europe) la conciencia medioambiental (AUARA, Help Up, Hemper o Sheedo) y la reducción de desperdicio de comida (Too Good to Go, Souji, Salvados Beer, Apadrina un Olivo o De Buen Café).

Eco-Solution ofrece la solución transversal que incluye desde la comunicación (ANCOM), la financiación (Triodos Bank), la auditoría (IsTUR) o el asesoramiento y la gestión jurídica relativas a la normativa de sostenibilidad (Rocabert&Grau Abogados).

Y todos unidos con un gran objetivo final: potenciar la ruta hacia la sostenibilidad hotelera española, ayudando a mejorar la naturaleza y el ecosistema, posicionando la Marca España como referente de turismo sostenible. Algo muy necesario según los datos de un estudio de la Universidad de Sidney, según el cual, la huella ecológica del sector turismo representaba un ocho por ciento en 2013 y llegará al 40 por ciento antes de 2025 si no se cambian las políticas y los hábitos.