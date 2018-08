Catástrofes Plataforma de afectados por el incendio en Gandía: «Que se quite las medallas la alcaldesa» Vecinos de las urbanizaciones se agrupan para reclamar ayudas y critican la «descoordinación» que pudo causar «tragedias»

ABC

@ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 18/08/2018 08:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Afectados por el incendio en Gandía de las urbanizaciones Montesol, Montepino y Las Cumbres de Gandia se agruparán en una plataforma con el objetivo de "hacer más fuerza" y "ganar apoyos" para reclamar ayudas con las que reparar los daños causados por el fuego en sus viviendas. Además, lamentan que su alcaldesa, Diana Morant (PSVP-PSOE), se "ponga medallas", por lo que le instan a "que se las quite".

Así se ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la urbanización Montepino, Lola Martín, quien formará parte de esta plataforma que, presumiblemente, se constituirá el próximo miércoles y en la que se incluirán "dos o tres personas" de cada urbanización.

"Nos juntamos para hacer más fuerza, ganar apoyos y que nos ayuden. No nos vamos a rendir de ninguna manera, aunque estamos cansados, hartos y solos", ha lamentado Martín, quien ha incidido en sus reivindicaciones ante "la falta" de efectivos de Bomberos, Policía y Guardia Civil que les avisaran de que tenían que desalojar sus viviendas.

La presidenta de la urbanización ha criticado que salieron de sus casas con una "nube de polvo" por el aviso de un vecino. "No se podía respirar, nos fuimos porque nos avisó un vecino, sino nos quedamos allí dentro".

"Nos consideran millonarios, una élite, seremos una élite que trabaja todos los días. Todos trabajamos", ha reivindicado Martín, quien ha señalado que no quieren que los bosques se replanten con pinos porque son "bombas", por la rapidez con la que se propagan las llamas entre árboles de esta especie.

Vía penal

En la misma línea se ha manifestado otro de los afectados, Juan Díez, quien en declaraciones a Europa Press ha afirmado que a través de la asociación irán pidiendo responsabilidades a "todos los niveles: local, provincial y nacional".

"Queremos ir por vía penal para obtener información relativa al martes -cuando fueron desalojados algunos vecinos de estas urbanizaciones-, y luego presentar una demanda colectiva por lo civil", ha indicado.

Díez ha sostenido que ese día había "descoordinación" en el puesto de mando. "Nos dejaron totalmente desamparados, se dijo que había un desalojo bien hecho, pero yo y más gente estábamos hasta alrededor de las 20.30 o 21.00 horas en nuestras casas y las llamas llegaron a las 21.05 horas. Si no hubo ninguna tragedia personal ha sido por suerte, no por organización. A esas horas no había Policía, ni Bomberos, ni Guardia Civil", ha criticado.

Asimismo, tanto Martín como Díez han destacado unas presuntas "amenazas y llamadas anónimas" que estaría recibiendo la vecina que se dirigió al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su visita a la zona. La mujer reclamó en aquel momento al dirigente socialista que "se comprometa y diga públicamente" que va a conceder a los propietarios de las viviendas "las subvenciones que corresponden por zona catastrófica".