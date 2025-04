Planes en Valencia: la Banda Municipal celebra la Navidad con dos conciertos gratuitos

La Banda Municipal de Valencia volverá este domingo a celebrar musicalmente la Navidad, con una cuidada selección de villancicos y composiciones festivas, aunque este año y por primera vez desde que interpreta este tradicional programa, habrá otra cita el próximo viernes 20 de diciembre. Estos conciertos gratuitos serán dirigidos por Rafael Sanz-Espert y siempre despiertan mucha expectación, con largas colas desde primera hora de la madrugada para conseguir las entradas.

Domingo, 15 de diciembre. 12.00 horas. Auditori de Les ArtsViernes, 20 de diciembre. 19.30 horas. Palau de Congressos

En la cita de este domingo, la centenaria agrupación musical subirá a las 12.00 horas al escenario de la Sala Auditori del Palau de les Arts , para interpretar «Wink at you» de Teo Aparicio-Barberán, «Bayrische Polka» de Georg Lohmann, “Mambo *Glamoroso” de Alan Silvestri, “Amistad” de John Williams, «Recife me fiesta» de Hudson Nogueira, «Anantapur» de Jordi Peiró que está dedicada a la Fundación Vicente Ferrer, el célebre Vals de las flores de «El Cascanueces» de Piotr Ilich Chaikovski, el estreno de «Un camí màgic» de Enrique Cárcel y la obra «We wish you a Mambo Christmas», que son villancicos tradicionales en versión mambo. Será un concierto muy especial que contará con la participación de la agrupación vocal invitada Antara Korai .

El segundo concierto tendrá lugar al Palau de Congressos el viernes 20 a las 19.30 horas , con un repertorio en el que destacan obras musicales que están muy presentes en el famoso Concierto de «Año Nuevo» vienés. De esta manera, el público podrá escuchar la “Danza de las Horas” de la ópera «La Gioconda» de Almicare Ponchielli y de Johann Strauss las composiciones «Annen-Polka», la obertura de la opereta «Die Fledermaus» (El Murciélago) y el famoso vals «El Bello Danubio Azul». Además, será un concierto especial, ya que se interpretará la obra «Pedro y el Lobo» de Serguéi Prokófiev, un extraordinario cuento musical que introduce al público en el conocimiento de los instrumentos. Y es que cada personaje está representado por un instrumento diferente y cuenta con la figura de un narrador, que está protagonizado por el periodista y locutor especializado, Martín Llade.

