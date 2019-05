Peligro político inminente

Actualizado: 16/05/2019 16:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas Míster Rigulsford en Sevilla

ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC No hace tanto

No hace tanto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Recordemos a las víctimas

La Catedral de Valencia data del Siglo XIII, la parte afectada del XVI. Quizá sólo por eso merecería un respeto, más allá de creencias e ideologías. Algo que se ha mantenido de pie tanto tiempo se debería conservar en las mejores condiciones. Pero eso sería en situación y circunstancias normales. El Cabildo de la Catedral de Valencia tras cuatro años de no obtener respuesta de la Conselleria de Cultura alertaba esta semana de la situación. Hasta en diez ocasiones en este periodo se ha presentado en la Consellería con informes y avisos incluso de la Universidad de Valencia. Cuatro años es la distancia que hay entre los mundiales de fútbol, los Juegos Olímpicos o entre elecciones si a nadie le da por adelantar. Cuatro años es el ciclo escolar de la E.S.O, ese es el tiempo en el que la Consellería de Cultura no ha atendido la petición del Cabildo.

Segunda cuestión que hay que destacar es que el Arzobispado no ha reclamado cantidad o ayuda alguna para la reparación de la fachada. Llegado el momento, las obras de mantenimiento y reparación serán sufragadas en su totalidad por la Iglesia católica, ni un sólo euro de la caja de los valencianos saldrá para obra alguna del edificio ¿Cual es el problema? Que por tratarse la Catedral de Valencia de un BIC, nada se puede hacer o tocar sin la autorización previa de la Consellería de Cultura.

Imagen de la fachada de la Catedral de Valencia - EFE

Así que llegado a este punto hay que hacerse la pregunta del millón de dolares ¿Por qué la situación ha llegado a este punto? ¿Por qué la Consellería no ha mandado un sólo técnico a la Catedral hasta que el tema ha trascendido a los medios? Y un matiz. El gran mensaje de los técnicos de la Conselleria de Vicent Marzá tras cuatro años, un mundial, unos Juegos, tres Grand Slam de Nadal y la vuelta de Tiger Woods de por medio es que no hay riesgo “inminente” de derrumbe, es decir, que no se cae mañana por la tarde, un alivio por otra parte. Quiero pensar que se depuraran responsabilidades, y que de este “destarifo” alguien dará la cara. Triste sería perder por dejadez una fachada de tanto valor histórico y sentimental, pero mucho más sería que un accidente de esta naturaleza se cobrase alguna desgracia personal ¿Alguien en la ConsellerIa ha pensado en esto?