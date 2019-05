El pacto patriótico

Actualizado: 04/05/2019 16:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Que no somos alemanes salta a la vista. Ya les digo. Ni daneses, ni suecos, ni estamos en sintonía con el pragmatismo calvinista que tanto impregna la cultura de algunos países de nuestro entorno europeo y que propicia el diálogo y los pactos. Nosotros somos más de la navaja y el garrote y de aquello de que si lo podemos resolver a bofetadas, pues para qué vamos a discutirlo… En fin, esperemos que no.

Aquí, lo de pactar y lo de dialogar las cosas, así como entre amigos, está muy mal visto. Es como si nos diera grima sentarnos con el oponente, porque somos más de verlo como si del enemigo se tratara. Y así nos va.

Tras las Elecciones Generales del pasado día 28 de abril, se abre un nuevo escenario político ante nosotros. Tal vez, por inesperado para muchos, despierta la incertidumbre de aquellos que aún creen en el cuento de la lechera de las mayorías absolutas.

Que la Ley Electoral española es una castaña, lo sabemos. Que está obsoleta, también. Que el sistema es el que es, y se eligió por lo que se eligió, para potenciar el sistema de mayorías y facilitar la gobernabilidad para el ganador, también lo sabemos. Pero la sociedad, una vez más, va más rápida que los legisladores y, con los resultados de las urnas, está pidiendo a gritos un cambio en la legislación y, de una puñetera vez, una política basada en el pacto y en el diálogo.

No me gusta escuchar a Pedro Sánchez decir que podría gobernar en solitario. No me gustan los cordones sanitarios impuestos por partidos abiertamente liberales, como el Ciudadanos de Albert Ribera. Y no me gusta ver cómo, el Partido Popular, regresa al modelo de “derechita cobarde”, tal y como les llama algún que otro dirigente de Vox, después de haber pactado con el diablo de la derecha ultramontana en Andalucía. De Podemos ni hablamos, que bastante tiene con lo suyo, a pesar de ser el único partido que pide a gritos un pacto, acuciado por su necesidad de entrar en el gobierno, mientras todos los demás se tiran los trastos a la cabeza.

Y de telón de fondo lo nacionalistas, con distinciones necesarias entre ellos que, al César lo que es del César, no todos son iguales. Por una parte, el PNV, que va a lo suyo, a lo del cupo vasco y eso, y por otra, los de Esquerra Republicana de Catalunya que, creciditos en votos y en moral, se lanzan a decirle al futuro presidente del Gobierno que ese gobierno futuro pasa por sus escaños. Lo que yo les diga, de sainete. O de drama galdosiano, no sé yo…

A ver, los de arriba, los que mandan. Reflexionen. Que ya sé que no somos alemanes y que aquí lo de los pactos de estado como que no nos va mucho. Pero ahora han de ver la política con altura de miras, con sentido de estado y pensar que nos estamos jugando el futuro de España y de los españoles. Un futuro que no podemos hipotecar a los intereses de los partidos independentistas. Así que, hagan sus deberes y siéntense a ver quién puede pactar con quien para facilitar la estabilidad del gobierno de la nación durante los próximos cuatro años.

Y a ver, los de bajo, los de a pie de calle. Usted y yo, vamos. No se escandalicen ante los pactos que vienen y pongan en la balanza el peso de lo real y lo imaginario para ver en manos de quien dejamos la posibilidad de ser el país unido, europeo y democrático que hemos demostrado ser en numerosas ocasiones.

Así las cosas, dejemos de lado los cordones sanitarios, las premisas irrenunciables y demás gilipolleces varias, las defensas de la honra política y de la honrilla personal, y pensemos de una vez por todas en el bien común de toda una sociedad. Yo no seré de los que se escandalice si un pacto entre Ciudadanos y el PSOE le da una mayoría estable al gobierno de Sánchez. Y tampoco pienso escandalizarme si cuenta con una abstención del PP el dia de la investidura. Por puro patriotismo. Lo demás es literatura.