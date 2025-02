Mónica Oltra defiende la eliminación del delito de sedición que dejaría en libertad a los presos condenados

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra , ha abogado este martes por una reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, al considerar que tiene «mal encaje» con los derechos fundamentales y las libertades públicas que recoge la Constitución Española.

Oltra ha señalado durante Los desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València que es «posible, justo y necesario» acometer esa reforma, porque «no es una cuestión de Cataluña» , sino que puede pasar mañana «en Matalascañas», debido a que se ha practicado una "interpretación extensiva" de la sedición.

Ha admitido que si se hiciera esa reforma se aplicaría con carácter retroactivo, como marca la Constitución, pues no se puede estar en prisión por un delito que ya no esté tipificado: «Si hoy es delito y mañana no lo es, los que están en la cárcel por ese delito tienen que salir inmediatamente , o se produciría un quebranto de los derechos fundamentales».

Según ha señalado, en España se llama sedición a lo que en otros países del entorno está calificado como rebelión, porque necesita de la concurrencia de la violencia, y se ha mostrado convencida de que este tipo penal «no tiene encaje» con los artículos 20 y 21 de la Constitución, sobre la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica.

«Al final, esta interpretación extensiva de la sedición mañana se puede aplicar a una protesta contra un desahucio, a las movilizaciones que hubo en Murcia por el muro del AVE, o a cualquier movilización ciudadana que se resiste a una decisión que no comparte», ha alertado Oltra.

La vicepresidenta del Consell ha opinado que se tendría que hacer un reforma «profunda» del Código Penal para eliminar los tipos penales que están llevando a aplicar «auténticos delitos de opinión», en referencia a las condenas de cárcel por letras de canciones o por ofender sentimientos religiosos, pues «en una democracia avanzada no tienen sentido».

Oltra ha señalado que en los últimos años se ha producido en el mundo una «deriva» hacia un sistema de «democracia autoritaria, donde las formas siguen siendo democráticas pero hay síntomas peligrosos», como Cataluña, el Brexit, la elección de Trump o la movilización de Chile.

Por otra parte, sobre la resolución aprobada por el Bloc , uno de los partidos que conforman Compromís, que pide la amnistía para los presos políticos, Oltra ha indicado que «es una postura que ha tomado el Bloc, no es una postura de Compromís ».

Preguntada sobre si ha sido afortunado aprobar ese documento, la coportavoz de Compromís ha afirmado que «los términos políticos no se miden en fortuna o poca fortuna», y ha concluido: «Si esa es la posición del Bloc, pues la expresa; y está bien que la exprese».

Respecto a las críticas a la presencia de miembros de Compromís en concentraciones contra la sentencia del «procés», Oltra ha dicho que la oposición tiene una «peligrosa tendencia a negar los derechos fundamentales» a la gente, la cual tiene derecho a compartir o estar en contra de una sentencia, o a expresar «lo que considere» sobre un fallo judicial.