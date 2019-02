Política Ocho aspirantes se medirán a Toni Cantó en las primarias exprés de Ciudadanos La formación naranja veta un pacto con el PSPV tras las elecciones pero no se muestra taxativo respecto a Vox

Rosana B. Crespo

@rosanabcrespo Seguir VALENCIA Actualizado: 19/02/2019 20:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un total de ocho aspirantes competirán contra Toni Cantó para encabezar la lista de Ciudadanos a la Generalitat. Los candidatos son afiliados de base en su mayoría -tres de Alicante y el resto de Valencia- con pocas opciones de disputar el número uno, pero se medirán al hasta ahora diputado nacional en unas primarias convocadas de forma exprés.

En la tarde del lunes, el partido informó a sus afiliados mediante un correo electrónico de los plazos del proceso, que finalizará la próxima semana. Las candidaturas podían presentarse en apenas 24 horas -hasta este martes a las 20.00- sin necesidad de avales. La campaña tendrá lugar del 20 al 27 de febrero y las votaciones se celebrarán entre las 10 horas del 1 de marzo y las 10 horas del día 2.

Cantó, quien fue arropado por Albert Rivera el día que realizó el anuncio oficial de su candidatura, será el vencedor si no se produce una sorpresa mayúscula. En la jornada de hoy ha puesto fin a su etapa de parlamentario con un «Viva España» desde la tribuna del Pleno del Congreso entre naranjas, castañas para criticar a Compromís y aplausos de sus compañeros de grupo. Después de 30 años, regresará a vivir a Valencia.

📽️ @Tonicanto1 a Baldoví "Termino enseñándole otra fruta que simboliza el trabajo que hacen ustedes en la Comunidad Valenciana: una castaña" #Plenopic.twitter.com/soMjmrdc1V — Cs en el Congreso (@CsCongreso) 19 de febrero de 2019

Por otro lado, la cuestión de los pactos sigue marcando el discurso de cara a la campaña tanto de las elecciones generales como de las autonómicas y municipales -que tendrán lugar con apenas un mes de diferencia-. La ejecutiva nacional de Ciudadanos decidió ayer, de forma taxativa, que no pactará con Pedro Sánchez tras los comicios debido a sus acuerdos con los independentistas.

Un escenario que a las pocas horas trasladó Toni Cantó al ámbito de la Comunidad Valenciana para asegurar que tampoco lo harán con el PSPV en este territorio. La posición ha sido defendida por la portavoz de la formación naranja en las Cortes, Mari Carmen Sánchez. «No pactaremos ni con nacionalistas, ni con partidos supeditados a los nacionalistas, ni con populistas. Ahora mismo, no nos planteamos pactar con el PSPV, que cada vez se asemeja más al PSC», ha indicado.

Contraste con el PP

En su opinión, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha tenido «cuatro años para demostrar si se rendía o no al dogmatismo y a las políticas de sus compañeros nacionalistas». La formación naranja cierra así la puerta a los socialistas aunque éstos no llegaran a un acuerdo con Compromís y Podemos. «Tendrían que dejar radicalmente claro si se apuesta o no por una reedición del Botànic, porque eso lo haría difícil» ha añadido Sánchez.

Preguntada sobre si pactarían con Vox en la Comunidad, ha indicado que «de momento no», aunque no se ha mostrado tan contundente como en el caso del veto absoluto al PSPV. «Los extremos son tanto Vox como Podemos y es necesario alejarse de populismos y nacionalismos», ha apuntado.

La actitud de Ciudadanos con los socialistas supone ir un paso más allá de la mantenida por el PP a lo largo de la presente legislatura. Su líder, Isabel Bonig, ha tendido en numerosas ocasiones la mano a Ximo Puig para llegar a acuerdos en varias materias como la educativa -e incluso de apoyo a su Gobierno- si dejaba de lado a Compromís y Podemos.