Nochevieja en Valencia: la Generalitat prohíbe las fiestas con actuaciones de disc-jockey en las discotecas

La Generalitat Valenciana ha prohibido «in extremis» las fiestas con actuaciones de disc-jockey en las discotecas por el coronavirus, en la víspera del día de Nochevieja. En concreto, la Conselleria de Sanidad Universal ha dictado una resolución, que se ha publicado este miércoles por la tarde en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por la que suspende «las actuaciones de 'disc-jockey', pinchadiscos, locutores y/o similares» en las fiestas que tengan lugar a partir del 30 de diciembre.

Conforme ha publicado el diario ABC, había distintas salas de fiesta en las ciudades de Valencia y Alicante que habían anunciado sesiones de doce horas con actuaciones de'disc-jockeys', tras una resolución de Presidencia de la Generalitat que permitía abrir los locales de ocio nocturno en horario diurno.

Sin embargo, la mala evolución de la pandemia del coronavirus, en unas fechas en las que la Comunidad Valenciana está a la cabeza de España en la tasa de positividad, los ingresos y los muertos por el virus en la última semana, ha provocado que se prohíban estas fiestas, por considerar que no pueden cumplir las medidas anti Covid-19.

La resolución modifica el artículo 9.3 de la anterior resolución de la Conselleria de Sanidad, con fecha del 5 de diciembre, en la que se acordaban medidas adicionales por la situación en la Comunidad Valenciana provocada por el Covid-19.

De esta forma, «se suspende la actividad de los locales de discotecas, salas de baile, karaoke, bares de copas y pubs, con y sin actuaciones musicales en directo». «Y se suspende también la realización de karaokes y actuaciones esporádicas o amateur de canto en los establecimientos de restauración y hostelería. Tampoco se permiten las actuaciones de disc-jockeys, pinchadiscos, locutores y/o similares», dicta la resolución.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se ha reunido este miércoles junto con los secretarios autonómicos de Turimo, Francesc Colomer, y Seguridad y Emergencias, José Maria Ángel, con el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, Manuel Espinar, y el presidente de FOTUR, Víctor Pérez.

Bravo ha pedido al sector que se extremen las medidas de control con motivo de las celebraciones de fin de año en los establecimientos de ocio y hostelería y les ha trasladado la preocupación del Consell por algunos anuncios de celebraciones de fiestas diurnas de Nochevieja con la presencia de 'disc-jockey'.

En ellas, según la consellera, queda en entredicho la garantía de que se puedan respetar las medidas anticovid decretadas por la Conselleria de Sanidad en las últimas semanas.

Al término de la reunión, Bravo ha remitido un comunicado a los consistorios valencianos que también se ha hecho llegar a las distintas asociaciones del ocio y la hostelería de la Comnidad Valenciana ante las inminentes celebraciones de Nochevieja.

En el documento, se pide la colaboración a todos los ayuntamientos para que desde este miércoles 30 de diciembre informen a los responsables de los locales de ocio y establecimientos de restauración de sus municipios de la obligación del cumplimiento de las medidas acordadas por la autoridad sanitaria.

A este respecto, algunos consistorios valencianos han anunciado dispositivos policiales para evitar incumplimientos de las restricciones frente al coronavirus, inspeccionando los locales de ocio y hostelería y vigilando determinadas zonas para localizar posibles fiestas ilegales.

Además, Bravo ha recordado las condiciones en que este tipo de establecimientos pueden desarrollar su actividad, recogidas en las diferentes resoluciones como mesas con un máximo de seis personas, aforo máximo del treinta por ciento en el interior y del cincuenta por ciento en terrazas exteriores, distancia de dos metros entre mesas en el interior y de 1,5 en el exterior y consumo siempre sentado y no en barra.

Igualmente, el uso de mascarilla es obligatorio cuando no se consuma, está prohibido fumar en meses y terrazas si no se puede respectar la distancia de seguridad y el horario de cierre de los establecimientos será a las doce de la nocheel día 31 de diciembre y a las once de la noche, el resto de días. También quedan prohibidas las actuaciones musicales en directo.

En el comunicado firmado por Bravo, la Generalitat señala que los ayuntamientos, a través de las policías locales, deben apercibir a los propietarios y responsables de los establecimientos de ocio, hostelería y restauración de que el incumplimiento de las medidas acordadas por la autoridad sanitaria dará lugar a una «respuesta contundente» por parte de la Administración competente e incluso que se podrá adoptar como medida cautelar el cierre del local.

Del mismo modo se recoge que las fiestas de Nochevieja, tal y como están tradicionalmente concebidas, están prohibidas «se celebren a la hora que se celebren».

«En estos momentos -continúa la misiva- es imprescindible la máxima colaboración y coordinación entre administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad para asegurar el debido control de las medidas adoptadas».