La noche que Queen desafinó y otras curiosidades de la banda en un libro

La exitosa película « Bohemian Rhapsody » puso de moda Queen y pocos quedan en el mundo que no conozcan ahora la inolvidable banda liderada por Freddie Mercury. Pero algunos como los hermanos Àngel y Miquel Asensi Esteve , periodistas y músicos de Ibi (Alicante) con el ocurrente nombre de « Rolling Bessons », hace mucho tiempo que recopilan e investigan sobre este grupo que ha escrito una página gloriosa en la historia del rock.

Acaban de publicar su tercer libro sobre ellos, « No me detengas ahora », una recopilación de 40 artículos difundidos en Internet repleto de curiosidades y anécdotas

-¿Todavía quedan aspectos desconocidos de Queen por descubrir?

Àngel : Nos parece una pregunta muy interesante porque la respuesta es que sí. Como grupo musical, Queen funcionó muy bien desde 1975 y lo hizo durante esa década y la siguiente. Pero, aunque su éxito fue muy masivo, sus reflexiones no llegaban al gran público. Brian May es un excelente científico, por ejemplo. O Freddie Mercury , aunque actuase ante más de 100.000 personas, en ocasiones se sentía solo. Queen sigue siendo una caja de sorpresas.

-¿Y cuántos bulos circulan en Internet sobre la banda?

Miquel : No nos gustan los bulos, no nos gustan las noticias no contrastadas. En el año 2019, todo el mundo sabe algo de Queen. El mismísimo Brian May (guitarrista del grupo) ha subrayado muchas veces que Freddie Mercury era receloso de su vida privada, la mantenía en un sentido íntimo. Con el paso del tiempo, han aparecido noticias sobre el cantante que, ciertamente, han sido muy oportunistas y en muchas ocasiones, falsas.

-Aparte de la difusión del libro en papel, ¿hay parte del contenido que se puede consultar en la Red?

Àngel : Este libro, titulado «No me detengas ahora», es una recopilación de 40 artículos que hemos escrito sobre el grupo. Los hemos publicado en A Queen Of Magic , la página web más importante en castellano dedicada a Queen de todo el mundo. Pero pensamos que lo más interesante es el soporte papel: la lectura es más reposada, se puede disfrutar de los matices con más paciencia...

Los hermanos Àngel y Miguel Asensi Esteve, «Rolling Bessons» ABC

-Comentad alguna anécdota de la intrahitoria del grupo liderado por Freddie Mercury que os parezca especialmente llamativa, incluida en vuestra obra.

Miquel : Freddie Mercury, cuando apenas era conocido en los ámbitos más amateurs de la música, ya pronunció aquella frase de: «No voy a ser una estrella, seré una leyenda». Creyó en sí mismo cuando apenas era conocido y consiguió ser un líder del rock.

Por otra parte, para Queen, The Beatles era una referencia. Cuando asesinaron a John Lennon , el 8 de diciembre de 1980, a la noche siguiente, Queen actuaba en Wembley, considerado como uno de los templos de la música en Europa. Esa noche, Freddie Mercury y Brian May cantaron « Imagine », en homenaje a Lennon. Fue raro porque esa canción no les salió bien debido a que estaban muy emocionados. El guitarrista no acertó con los acordes, lo que distrajo a Freddie Mercury. La respuesta del público fue extraordinaria: entendían que la emoción estaba por encima del espectáculo.

-Se trata del tercer libro que publicáis sobre ellos, ¿podemos recordar qué abarcan los anteriores? ¿Habrá un cuarto?

Àngel : Como tú sabes, escribir un libro lleva un tiempo de redacción, de selección de temas y de meditación musical. Efectivamente, es nuestro tercer libro sobre el grupo. Los anteriores también estaban compuestos por textos que se han leído en España, Italia, México o Nueva York, entre otras ubicaciones. No los hemos escrito explicando la discografía de Queen o las canciones más famosas, aunque respetamos esos criterios, por supuesto. Hemos apostado por el aspecto humano, por dar a conocer cuestiones de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor o John Deacon que el gran público no conoce.

Sobre la posibilidad de un cuarto libro, todo se valorará.

-¿De dónde y cómo os nutrís de esta información? ¿Tenéis contacto con clubs de fans o admiradores a título individual del resto de España o de otros países?

Miquel : Como buenos periodistas -y tú también lo sabes-, acudimos a fuentes fiables. Por ejemplo, presentamos nuestro segundo libro en Barcelona el año pasado durante la celebración de lo que se llamó el Queen Day . Allí estuvo presente Doug Bogie , que fue bajista de Queen durante unos meses. Lo entrevistamos, hablamos con él e incluso cantamos juntos. Él es una fuente fiable que te puede dar datos sobre Queen. Doug Bogie destacaba la calidad de Freddie Mercury y también, la de Brian May. Además, tenemos contacto con coleccionistas de Queen en España y con alguno a nivel europeo.

Portada del libro ABC

Los libros oficiales sobre el grupo también son una buena referencia. En ocasiones, cambiamos impresiones con alguno de sus autores.

-¿Cómo es que una banda llamada Rolling Bessons (vosotros) se ha especializado en Queen? ¿Y los Rolling Stones? ¿Cómo va vuestra trayectoria musical? ¿Cómo os pueden seguir los melómanos?

Àngel : Ja,ja.. buena apreciación. La verdad es que la música es un arte en sí, se llame como se llame. Rolling Bessons es un nombre que se queda en la memoria y no tendríamos ningún inconveniente en escribirle la biografía de Mick Jagger , aunque anteriormente hayamos publicado tres libros sobre Queen.

Rolling Bessons seguimos ensayando y actuando. Este año el grupo cumple 10 años, aunque los hermanos gemelos (bessons) Asensi Esteve llevamos 28 años tocando. Quien quiera, nos pueden seguir por las redes sociales. Ahora estamos preparando temas nuevos para poder grabarlos y presentarlos en futuros conciertos.