No puede ser tan difícil

Todo empezó con «La manada». Su sentencia abrió el melón. Lo que hoy es un debate nacional, no creo que sin ese deleznable hecho, tuviera hoy la movilización que estamos viviendo. También una sentencia se llevó por delante a un gobierno, pero esa es otra historia. Caray, cómo está la judicatura.

La materia de la que hablamos es sensible, pero de verdad pienso, la distancia que separa al consentimiento de una agresión sexual, a la hora de tipificarla penal y judicialmente, no puede ser tan complicada. Para no meterme en ningún charco lo que podemos hacer es consultar lo que la ley dice en otros países sobre agresiones y consentimientos. Y la verdad, estudiando otras legislaciones, te das cuenta que no debe ser no es tan difícil.

Imagen de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo - EFE

En lugares como Alemania se bautizó una ley conocida como No es No, explicaciones sobran. Un agresor sexual en Alemania, como en el Reino Unido también puede ser condenado por incluso y por ejemplo si no existe violencia física. La ley ampara a la víctima si esta no ha manifestado consentimiento, aunque no lo haya expresado verbalmente, lo mismo ocurre en Bélgica.

En EEUU y aunque la agresión sexual no es delito federal (cada Estado aplica la suya) la práctica totalidad de los Estados de la Unión mantienen una legislación unitaria que no distingue entre abuso y agresión sexual. Todo acto no consentido se considera agresión. No es tan difícil.

Nuestro código si separa la agresión del abuso, algo que ahora se pretende reformar y deja margen a los jueces a la hora de interpretar si en cada caso hubo o no consentimiento. Yo sigo pensando que no es tan difícil. El debate está abierto, más desde que la ministra Carmen Calvo proponga que un acto sexual sin un “Si” explícito, sea delito. Llegado el momento, ¿Que es un sí explicito? Quizá eliminar la diferencia entre abuso y agresión sería un comienzo mejor para la reforma, e insisto antes que en el “si” explicito creo más en una mujer que dice “No”, ya sea explícito o implícito, por que como dicen los alemanes o incluso Pedro Sánchez, No es No.