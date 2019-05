Valencia Un niño de once años víctima de acoso escolar sobrevive tras lanzarse al vacío desde un cuarto piso El centro había activado el protocolo para casos de bullying, aunque los padres creen que los responsables pudieron haber evitado el suceso

Un menor de once años y víctima de acoso escolar ha sobrevivido tras precipitarse desde un cuarto piso en la localidad valenciana de Mislata el pasado mes de abril. Por suerte, un coche amortiguó la caída del niño, que cursa sexto de Primaria, y este «solo» sufrió lesiones en brazos, aunque graves, y cortes debido a los cristales que se clavó tras el golpe.

Según informa el diario Levante EMV, los padres habían advertido al colegio «a finales de febrero» del «calvario» que su hijo sufría en el centro, y denuncian que este no actuó a tiempo de evitar este «intento de suicidio». Además, explican que su hijo recibía por parte de sus compañeros insultos, vejaciones, discriminación, etc. que le llevaron a que no quisiera ir a la escuela. Hasta que un día no pudo más y se lanzó desde la ventana una noche en el que estaba viendo la tele con su madre y esta se había levantado un instante, señala este mismo diario.

Al parecer, el centro había activado el protocolo que corresponde ante casos de acoso escolar tras avisar la madre del menor, y la Conselleria de Educación activó una «actuación de acompañamiento» tras conocer el terrible suceso.