¿Qué necesito para votar en las elecciones valencianas 2019?

El próximo 28 de abril, los valencianos a partir de los 18 años tendrán la opción de votar en las elecciones generales y autonómicas. El elector se tendrá que dirigir a su respectivo colegio electoral y allí se deberá identificar delante del presidente de la Mesa por medio de la exhibición del original de cualquiera de los siguientes documentos, en los cuales conste la fotografía del elector:

-Documento Nacional de Identidad (DNI)

-Permiso de conducir

-Pasaporte

Sirven para acreditar la identidad aunque estén caducados. No obstante, no se admitirá fotocopia de éstos para identificar, ni tampoco el resguardo del DNI en trámite, ya que no aparece la fotografía.

Los electores se acercarán a la Mesa de uno en uno, después de haber pasado, si así lo deseasen, por la cabina que estará situada en la misma habitación, en un lugar intermedio entre la entrada y la Mesa electoral. Dentro de la cabina, el votante podrá elegir las papeletas electorales e introducir las mismas en los correspondientes sobres.

Cada elector manifestará su nombre y apellidos al Presidente. Los vocales e interventores comprobarán el derecho a votar del elector, así como su identidad, mediante los documentos que presente al efecto.

A continuación, el elector entregará por su propia mano al Presidente el sobre o sobres de votación cerrados. Seguidamente, éste, sin ocultarlos ni un momento a la vista del público, dirá en voz alta el nombre del elector y, añadiendo «Vota», entregará el sobre o sobres al elector, quien los depositará en la urna o urnas.