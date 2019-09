Moda La nadadora Ona Carbonell, mujer «Mejor Calzada de España» La ganadora de 23 medallas mundiales ha estudiado diseño de moda y ha lanzado una línea de bikinis

La barcelonesa Ona Carbonell, ganadora de 23 medallas mundiales y considerada la mejor nadadora de la historia, ha sido elegida como la mujer «Mejor Calzada de España» de 2018 en el certamen que se celebra anualmente en el Museo del Calzado de Elda, que en esta ocasión celebra su 20º aniversario.

«Sus logros profesionales y su pasión por la moda hacen de la deportista la mejor candidata» a este reconocimiento «en un momento social en que el género femenino reclama con mayor fuerza que nunca el lugar que le corresponde: Ona constituye la viva imagen del éxito, de la consecución de metas; es ejemplo de superación laboral y personal, y demuestra con su trabajo y tesón que el triunfo no entiende de géneros en ningún ámbito», han destacado fuentes de la organización.

El jurado ha estado presidido por Modesto Lomba y compuesto por Hannibal Laguna, Charo Izquierdo, Natalia Bengoechea, Antonio Núñez, Silvia Aguilar, Paco Gil, Tamara Qart, Loles Esteve y Manuela Laguna, que en esta edición han emprendido un nuevo rumbo en el certamen al incluir por primera vez a una deportista en el palmarés del premio.

Con 10 horas diarias de entrenamiento y 19 años bajo la presión de la alta competición entre los mejores, la participación de Ona Carbonell el pasado mes de julio en el mundial de Gwangju (Corea del Sur) la ha convertido en leyenda; y es que, solo dos atletas se encuentran por delante de ella en lo que a consecución de hitos deportivos se refiere: Michael Phelps, con 33 medallas, y Ryan Lochte, con 27.

Triunfos

Carbonell se inicia en la natación sincronizada con tan solo diez años, a través de la gimnasia rítmica. Desde los 14 años forma parte del Equipo Nacional Español de Natación Sincronizada entrenando en el CAR de Sant Cugat y compite en tres mundiales junior, cuatro mundiales absolutos, dos preolímpicos y en la Olimpiada de Londres 2012, donde obtiene la plata olímpica junto a Andrea Fuentes. Bronce mundial en esta disciplina en Barcelona 2013 y plata universal en Kazán 2015 y en Budapest 2017, ha aumentado este verano su brillantísimo palmarés tras proclamarse subcampeona del mundo de la disciplina con una gran interpretación al ritmo de un discurso de Nelson Mandela, demostrando así una vez más su faceta más solidaria y sensible.

Perfeccionista por definición, afirma que “la perfección es una utopía a la que uno solo se acerca gracias al trabajo, la constancia y la sana ambición de dar lo máximo de uno mismo. Este es mi objetivo, crecer como deportista y como persona, y poder acercarme a él gracias al trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo”.

Formada en diseño de moda

Entre sus hobbies se encuentra la moda y es habitual encontrarla en reportajes de revistas especializadas, alfombras rojas, campañas publicitarias y en los photocalls de los eventos sociales más destacados apostando especialmente por los diseños de creadores españoles. Acaba de finalizar la carrera de diseño y hace tan solo tres meses lanzó al mercado su colección de bikinis 'Be You' by Taymory. Algunos de los bañadores lucidos en competiciones han sido creados por ella.

Tras escribir «Tres minutos, cuarenta segundos» en 2016, Ona Carbonell publica «Elena Sirena», una colección de libros infantiles dirigida a niños y niñas a partir de nueve años y cuyo primer volumen, Sueños de agua, salió a la venta el pasado 23 de mayo.

El prestigioso distintivo es entregado por el Museo del Calzado cada año desde 1999 y ha destacado con esta mención a mujeres de reconocido prestigio, como Cayetana Fitz-James Stuart, Carmen Cervera, María Teresa Campos, Margarita Vargas, Paz Vega, Marta Sánchez, Marta Hazas o la top internacional Nieves Álvarez, quien aún ostenta el cargo hasta que se produzca el relevo de Ona Carbonell tras la entrega del galardón.