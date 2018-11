Valencia El Museu de les Ciències celebra su mayoría de edad con entradas gratis El recinto programa actividades especiales con motivo de su décimo octavo aniversario

El Museu de les Ciències celebra del 12 al 18 de noviembre su 18 aniversario con entrada gratis para los jóvenes nacidos en el año 2000 . Y el mismo día de su decimoctavo cumpleaños, El martes 13 de noviembre, el Premio Nobel de Física Gerard 't Hooft impartirá en el Museu la conferencia “¿Existe el libre albedrío en el mundo cuántico?”

El Museu de les Ciències cumple el próximo 13 de noviembre 18 años desde que abriera al público en el año 2000. Por este motivo, la Ciutat de les Arts i les Ciències ha decidido celebrarlo con todos los jóvenes que alcanzan también la mayoría de edad en 2018 de manera que los nacidos en el año 2000 podrán acceder gratis al Museu de les Ciències del 12 al 18 de noviembre.

Coincidiendo además con el decimoctavo aniversario del Museu de les Ciències, el Premio Nobel de Física en 1999 Gerard 't Hooft impartirá la conferencia ¿'Existe el libre albedrío en el mundo cuántico? El acceso es libre, previa inscripción, en www.cac.es La conferencia se celebra el martes 13 de noviembre en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències a partir de las 19:00 horas. Se trata de una actividad organizada en colaboración con el Instituto de Física Corpuscular (IFIC).

Charlas de astronomía, investigación médica, exploración espacial...

Este jueves 8 de noviembre de 2018, a partir de las 19:30 horas, se celebra la conferencia 'Viaje interestelar a través de la galaxia' impartida por Francesca Figueras. Presidenta de la Sociedad Española de Astronomía. Universitat de Barcelona. La cita será en el Audiotorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències. A continuación, se realizará una observación astronómica de Marte a cargo de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA).

La siguiente cita será el 15 de noviembre de 2018 con la conferencia "Cómo curar enfermedades incurables" que pronunciará Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias, Universidad Miguel Hernández-CSIC. Será a partur de las 19.30 horas. Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències. Conferencia "Cómo curar enfermedades incurables" dentro del ciclo "Una Comunitat amb ciència". De libre acceso, previa inscripción.

El ciclo de Astronomía continúa el jueves 27 de noviembre, a las 19.30 horas, con la conferencia "Misiones a Marte: retos tecnológicos, éxitos y fracasos" Impartida por Ignacio Arruego, Jefe del Área de Ingeniería de Sensores Espaciales. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial – INTA. De libre acceso, previa inscripción. En esta conferencia, Ignacio Arruego, repasará los enormes retos tecnológicos que es necesario vencer, las técnicas empleadas para ello, los mayores éxitos de la exploración del Planeta Rojo y algunos de sus numerosos y sonados fracasos.

Todos los fines de semana en el Museu talleres DIY (Do it yourself)

Dentro de 'Pasaporte del Espacio' este mes se celebran los siguientes talleres en colaboración con la Agenda Espacial Europea (ESA)

De 11.00 a 12.00 horas. (Necesaria la entrada del Museu + 1 €)

El sábado 10 y el domingo 11 de noviembre, de 11 a 12 horas, tendrá luhar el taller 'Constelación en 3D'. Durante la sesión, los asistentes podrán construir un modelo tridimensional de la constelación de Orión. Al siguiente fin de semana (sábado 17 y domingo 18 de noviembre) se celebra el taller “Crea tu sistema solar” en el que los más pequeños podrán dar rienda suelta a su creatividad diseñando un grafiti astronómico gracias a la realidad aumentada. El fin de semana del 24 y 25 de noviembre se realizará el taller 'Viaje a Marte'. Se lanzará un cohete... y además los partipantes construirán sus propias gafas 3D para explorar algunos de los rincones más enigmáticos del planeta rojo. Gracias a una impresora 3D, se recrearán los cráteres de impacto más espectaculares de Marte.

Concurso de Cortos #Fèric

Plazo de entrega hasta el 30 de noviembre

La Ciutat de les Arts i les Ciències afianza su apoyo del audiovisual con su I concurso de cortos 'Fèric' al que se puede presentar cualquier corto rodado durante los últimos 20 años.

Tras la presentación del corto conmemorativo de estos 20 años de historia del Hemisfèric, 'Canasta' dirigido por la directora de cine española, Gracia Querejeta, la Ciutat de les Arts i les Ciències sigue apostando por el sector audiovisual esta vez a través del concurso 'Fèric'.

'Fèric', está abierto a cualquier persona que tenga un corto elaborado en estos últimos 20 años como conmemoración de su aniversario.Pueden participar cualquier persona de forma individual o colectiva que puede inscribir su pieza de forma gratuita a través del correo electrónico concursodecortos@20añosdesueños.com

Los premios establecidos son de 2.000 euros para el primer premio; y un segundo premio que consiste en 1 pase CIENCIAMICS con acceso ilimitado durante un año al Museu de les Ciències y al Hemisfèric. El plazo máximo de entrega de los trabajos será hasta el 30 de noviembre de 2018.La persona o el equipo ganador se hará público el día 13 de diciembre a través de las redes sociales de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn) y la web 20añosdesueños.com. Todos los detalles del concurso y cualquier información relativa al 20 aniversario del Hemisfèric pueden consultarse en la web 20añosdesueños.com

Nuevo módulo interactivo en la exposición Marte. La conquista de un sueño

La exposición cuenta con un nuevo módulo, un globo interactivo con el que el visitante puede interactuar, aumentado y disminuyendo los niveles de agua y comprobar cómo era Marte antes de ser rojo: azul, con mares, ríos y océanos. 'Marte. La conquista de un sueño', ubicada en la primera planta, cuenta con interactivos para escuchar cómo sería nuestra voz en Marte o qué pesamos en los diferentes planetas del Sistema Solarr, la muestra exhibe piezas reales como un fragmento de Marte caído el 3 de octubre de 1962 en Nigeria, o ilustraciones originales de 'La Guerra de los Mundos', la conocida obra de H.G. Wells. Otras de las recomendaciones es el módulo de realidad virtual 'Misión a Marte' que convierte al visitante en todo un pionero de la colonia marciana.

Un mes de cine y emociones IMAX en el Hemisfèric con las siguientes proyecciones:

- ' Viaje al Espacio. Próxima parada Marte' que muestra las misiones más importantes desarrolladas gracias a la evolución de la tecnología aeroespacial y que permitirán en un futuro llegar a a aterrizar en Marte.

- Ritmos de América, un viaje por Estados Unidos a través de su música, del jazz al hip hop. La película descubre al espectador la riqueza del patrimonio musical de estadounidense de la mano del compositor Aloe Blacc, quien recorre las singulares raíces musicales del país siguiendo las huellas de Louis Armstrong, a través de lugares y manifestaciones culturales estadounidenses.

- 'Dream Big' es un documental que permite conocer el ingenio humano detrás de las maravillas de la ingeniería, como la Gran Muralla China hasta robots subacuáticos, coches solares ociudades inteligentes.

- 'America Wild' que muestra algunos de los parques naturales más famosos de Estados Unidos a través del viaje que realizan tres modernos exploradores: el alpinista Conrad Anker, el fotógrafo de aventura Max Lowe y la artista Rachel Pohl.

En la oferta infantil del Hemisfèric:

La novedad de otoño ‘Los secretos de la gravedad” película de animación Fulldome sobre el viaje de dos amigos a través del espacio y el tiempo tras los pasos de Albert Einstein. ¿Por qué los objetos siempre caen al suelo? ¿Cómo estructura la gravedad el sistema solar y el universo a gran escala? ¿Cómo interactúa la materia-energía con el espacio-tiempo? Estas y otras muchas cuestiones encuentran respuesta en esta proyección protagonizada por Limbradur, un joven aprendiz de mago que sueña con ser astronauta, y Alby, un pequeño e inteligente robot programado para almacenar y compartir conocimiento.

'Robinson Crusoe 3D', película realizada por nWave Pictures y está calificada como apta para todos los públicos con el distintivo especialmente recomendada para la infancia.

'Caminando entre dinosaurios: planeta prehistórico 3D', una inmersión en 3D que narra la historia de dos dinosaurios desde que nacen y su lucha por sobrevivir. Con esta película el Hemisfèric complementa los contenidos dedicados a estos animales y que los visitantes pueden seguir conociendo en exposición del Museu de les Ciències “Els nostres dinosaures”.