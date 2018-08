Sociedad Multas de hasta 600.000 euros por enseñar su pueblo a turistas sin título de guía Una mujer cesa su actividad tras la advertencia de que iba a ser sancionada

Susana Meseguer no es guía turística, pero llevaba tiempo descubriendo Vilafamés (Castellón) a los visitantes que acudían a esta pequeña población de poco más de 1.800 habitantes, considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Sin embargo, hace unos días ha tenido que cesar su actividad. El Servicio Territorial de Turismo de Castellón le advirtió de que se enfrentaba a una multa de entre 100.001 a 600.000 euros por ejercer de guía en el municipio sin disponer del título oficial, ya que esta actuación constituye una infracción muy grave de la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad.

En un escrito de diligencias previas remitido a Meseguer tras una inspección en el Ayuntamiento y en la oficina de Tourist Info de Vilafamés, Turismo ha constatado que la mujer realiza visitas guiadas al municipio a través de la plataforma de internet www.guruwalk.com con tarjetas informativas, «servicios propios de la actividad profesional de guía de turismo», que considera que ofrecía «de forma habitual» y mediante precio, en este caso, necesidad de donativo o propina.

Según dice Susana Meseguer, ella realizaba la labor de un guía como «hobby» porque le «encantaba», y alega no lucrarse con esta actividad. No era su negocio -de hecho, a raíz de verse obligada a dejarlo, ha abierto una tienda de bicicletas eléctricas- y advierte de que de él obtenía también «cosas positivas, como el intercambio de experiencias con la gente». Además, asegura que «cuando había que realizar alguna precisión histórica», remitía a la Oficina de Turismo de Vilafamés en lugar de realizarla ella.

La organización «GuruWalk» opera en más de 70 países ofreciendo rutas turísticas en grupos grandes y reducidos (Meseguer asegura que ha llegado a trabajar con tan solo una persona), y la forma habitual de operar es muy simple: el «guía» enseña lugares, explica historias o cuenta leyendas -incluso anécdotas personales- y son los propios turistas los que valoran la calidad del tour y le ponen precio con una propina.

La organización indica que la habilitación de guía oficial no es obligatoria para trabajar en todas las comunidades autónomas de España «cuando se realizan visitas a lugares considerados Bien de Interés Cultural (BIC)» e insisten en que desde la Oficina de Turismo no le habían puesto problemas para hacerlo. Además, advierten de que la falta de título en la guía del free tour de Vilafamés se debe a que no se han convocado exámenes «en varios años».

Protocolo

Desde el departamento de Turismo de la Generalitat Valenciana realizan un símil de este tipo de situaciones con las de los apartamentos ilegales puesto que se sigue el mismo protocolo. Cuando se recibe una denuncia a través de los servicios de inspección, se habla con la persona afectada y se comprueba que es real. A continuación, se abre un expediente informativo en el que se da un plazo de entre 15 y 20 días a la persona denunciada para que se pueda subsanar o alegar de dos formas: o presentando la acreditación que pruebe que está capacitada para ejercer la actividad o cesándola directamente (lo que ha ocurrido en el caso de Meseguer, según confirma tanto ella misma como la Administración). Aun así, aseguran que nunca se ha llegado a multar de forma efectiva.

Las cuantías han cambiado con la entrada en vigor de la nueva ley valenciana de turismo el pasado junio. Si las sanciones máximas se situaban antes en los 30.000 euros, con la nueva norma han aumentado a los 600.000. Su objetivo, señalan, no son los particulares, sino las grandes plataformas que por regla general operan en varias ciudades, aunque no es la primera vez que se apercibe a alguien. «Tenemos que hacer pedagogía para que se ofrezca la actividad tributando como todo el mundo y cumpliendo con la normativa. También hacer ver a los ciudadanos que contraten con servicios legales», remarcan desde Turismo.