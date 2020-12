Nochevieja en Valencia: multas de hasta 60.000 euros por celebrar fiestas ilegales

Toni Jiménez SEGUIR VALENCIA Actualizado: 31/12/2020 15:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Generalitat ha puesto en marcha un importante despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con alrededor de diez mil efectivos, para controlar el cumplimiento de las restricciones contra el coronavirus en Nochevieja, justo cuando la Comunidad Valenciana vive uno de los peores momentos de la pandemia y el pronóstico para las próximas semanas es demoledor.

En el punto de mira, además de las celebraciones que se puedan producir antes o después de las campanadas, están las fiestas avanzadas para sortear el toque de queda -este 31 de diciembre hasta medianoche-, la llamada «Tardevieja».

De hecho, este miércoles la Conselleria de Sanidad publicaba una resolución en la que suspendía la actividad de las discotecas, salas de baile, karaokes y bares de copas, así como cualquier actuación musical, incluidos los disc-jockeys, en bares y restaurantes, que algunos locales llevaban días anunciando.

No seguir esas indicaciones puede salir muy caro, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el económico, para el bolsillo de los infractores. El Consell dictó un regimen sancionador hace cinco meses, en el Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, para quienes decidan no obedecer las limitaciones que se endurecieron por Navidad y que estarán en vigor, de momento, hasta el 15 de enero.

Encuentros ilegales y cierre de bares

Las reuniones sociales o fiestas ilegales -limitados a un máximo de seis personas si no son convivientes- se consideran infracción grave y pueden acarrear multas de entre 601 y 30.000 euros. Si además se encuentran presentes personas mayores de 65 años o menores de edad, la infracción se califica como muy grave y las sanciones oscilarían entre los 30.001 y los 60.000 euros.

En el caso de los bares y restaurantes, no cumplir con la distancia o con el máximo de personas dictado por mesas puede costarles entre 601 y 30.000 euros y hasta el cierre del local durante seis meses. La misma cantidad que si no respetan los horarios, el aforo o las medidas de seguridad contra el covid-19, en el caso de que se ponga en peligro de contagio a más de 15 personas.

Si hablamos de un establecimiento que alberga a más de 150 clientes, la infracción se califica de muy grave y por tanto la sanción, además de una multa económica de 30.001 a 60.000 euros, podría suponen la clausura del local por un período máximo de tres años.

Hasta 600 euros por saltarse el toque de queda y el cierre perimetral

El incumplimiento del confinamiento nocturno -entre la medianoche y las seis de la mañana para la noche de fin de año- y el cierre perimetral se considera infracción leve y será sancionado con multas de 60 hasta 600 euros.

Durante el toque de queda solo pueden transitar por la calle aquellas personas que vayan a trabajar, que tengan una urgencia médica o que se desplacen para atender a personas dependientes.

Además, hasta el 15 de enero estará prohibido entrar y salir de la Comunidad Valenciana sin causa justificada. Eso sí, los viajes entre las tres provincias siguen estando permitidos y el confinamiento perimetral no afecta a las personas que se desplacen por motivos laborales, por causa mayor o para regresar al domicilio en el que están empadronados.

No hay que olvidar, además, que sigue vigente la obligación de llevar mascarilla en la calle y en espacios públicos. No utilizarla nos puede costar un máximo de 100 euros.