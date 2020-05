Multa de 270 euros por publicar en Facebook insultos homófobos contra el alcalde de un pueblo de Valencia

ABC VALENCIA Actualizado: 21/05/2020 14:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un vecino de la población valenciana La Font de la Figuera tendrá que pagar una multa de 270 euros por insultos homófobos contra el alcalde de la localidad en su cuenta de Facebook.

Así consta en la sentencia, que condena al hombre por un delito de injurias graves con publicidad y, junto a la pena de multa, se le obliga a publicar la resolución en las redes sociales en las que vertió los insultos.

La acusación y la defensa llegaron a un acuerdo el pasado 13 de marzo cuando tuvo lugar el juicio y el acusado reconoció los hechos, se disculpó y aceptó el pago de la multa de 270 euros y las costas del proceso.

Los hechos se remontan a 2018, cuando el condenado publicó en sus redes sociales unos insultos homófobos contra el alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz (Compromís).

El primer edil ha lamentado en declaraciones a Europa Press que no es la primera vez que le ocurre algo similar y considera que por ser un cargo público no debería ser normal «que te puedan decir un montón de barbaridades». «He puesto alguna otra denuncia porque al final una cosa es que se opine sobre las decisiones políticas que se adoptan y otra cosa es injuriar y atacar», ha expuesto.

Muñoz ha indicado que se decidió a denunciar porque «estas cosas no se pueden consentir». «No se trata de una cuestión económica -de hecho, ni tan siquiera reclamo una indemnización-, si no una cuestión de dignidad humana y de condena penal», ha aseverado.

«Estas cosas no resultan nada agradables. Yo tengo una familia y unos amigos y este tipo de actos les afecta. Y el día que deje de ser alcalde voy a volver a mi puesto de trabajo y creo que la dignidad es lo que se tiene que mantener», ha puesto de manifiesto.

A su juicio, «hay que seguir dando pasos hacia delante y no caminar más hacia atrás». «Si políticamente esto me crea algún tipo de problema, me da igual. No me voy a aferrar a un cargo ni porque defienda la dignidad ni la libertad afectivo-sexual», ha dicho.

«Mi intención con esta denuncia era una cuestión de dignidad y que hubiera una condena como ejemplo para que este tipo de cosas dejen de hacerse», ha resaltado.