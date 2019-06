Sucesos Una mujer embarazada de seis meses muere degollada en su casa de Xàtiva El marido de la fallecida ha dado la voz de alarma al encontrar el cadáver

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de una mujer de 36 años y embarazada de seis meses que ha sido hallada degollada en una vivienda de la localidad valenciana de Xàtiva. De acuerdo con las primeras pesquisas, ha sido la pareja de la fallecida -un hombre de nacionalidad española- el que ha dado la voz de alerta pasadas las cuatro de la tarde de este martes, según han explicado a ABC fuentes policiales.

La mujer presentaba heridas por arma blanca en el cuello que han resultado letales. A la Policía Nacional -que sigue investigando en el lugar de los hechos- no le constan denuncias previas por violencia de género en la pareja. Hasta ahora no se han producido detenciones.

El hombre ha efectuado la llamada alertando del suceso poco después de las cuatro de la tarde. Fuentes de la Policía Nacional han recalcado que, si bien en un momento tan temprano de la investigación no se descarta ninguna hipótesis, el compañero sentimental de la fallecida -una mujer original de Rumanía- no se encuentra detenido porque no se han apreciado indicios que apunten a su participación en los hechos.

Al parecer, el hombre, cuya edad no ha sido concretada, encontró a la mujer fallecida en la cama cuando regresó al domicilio al terminar su jornada laboral.

La vivienda en la que se ha producido el macabro hallazgo se encuentra en la calle Francisco Gozalbes, junto al colegio público Gozalbes Vera, en una zona peatonal muy cerca del ayuntamiento y de la alameda de la localidad valenciana.

La investigación corre a cargo del grupo de Homicidios y de la Policía Científica.

Este hallazgo se produce apenas veinticuatro después del asesinato de Beatriz, otra mujer en el municipio valenciano de Alboraya, presuntamente a menos de su pareja, que se suicidó al saberse descubierto.

Beatriz pasó a engrosar este lunes la negra estadística, a falta de la confirmación oficial de la Delegación Especial del Gobierno para la lucha contra la Violencia de Género, con lo que ya se eleva a mil el número mujeres muertas en España a manos de sus parejas o exparejas desde que en 2003 se creó el primer registro oficial de víctimas de la violencia machista.