La Mesa por la Educación en Libertad convoca un acto reivindicativo contra la «ley Celaá»

La Mesa por la Educación en Libertad , entidad cívica integrada por organizaciones representativas de toda la comunidad educativa de la Comunidad Valenciana -familias, docentes y personal de los centros, titulares, universidades- ha anunciado la convocatoria de un gran acto reivindicativo para este miércoles, a las 11 de la mañana, «ante la deriva que está tomando la reforma de la Ley Orgánica de Educación -la llamada ley Celaá por el apellido de la ministra que la impulsa-, y las prisas con las que está actuando el Gobierno».

Así, mañana los 600 centros educativos y las 100.000 familias que han elegido educación concertada , sacarán a la calle lazos naranja en todas las fachadas, ventanas y balcones. «Sacaremos el color naranja para decir no a la reforma educativa. No, al contenido y no, a las formas», según señalan desde la entidad.

«Será un acto masivo desde la distancia que nos obliga e impone la seguridad sanitaria» pero «abierto a toda la sociedad que quiera participar».

La Mesa solicitará también a los grupos políticos la presentación de mociones en los ayuntamientos en defensa de un modelo educativo plural, libre e igualitario. Además, se invitará a la sociedad civil a participar de esta defensa para intentar frenar la reforma del Gobierno.

El portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, ha expuesto la postura de la Mesa con respecto a la LOMLOE. «Queremos denunciar la acción del Gobierno. La ley nace muerta y tendrá que ser enmendada por el Tribunal Constitucional. Se está elaborando a toda prisa y pretende una planificación estatista de la educación. Además, considera a la educación concertada como subsidiaria. Y el empeño contra la educación diferenciada responde a objetivos ideológicos », señala.

Para la Mesa, una educación «que imponga el Estado no cabe en una sociedad democrática. Exigimos pluralidad y libertad para poder elegir. El Gobierno pretende un control político de la educación. Estamos hablando de toda la educación. Queremos consenso. La paralización de la Ley sería una muestra de consenso».

La Mesa para la Educación en Libertad está unida a la Plataforma Más Plurales y participa de sus iniciativas tal como ha asegurado Vicente Morro. «Tenemos registradas ya más de 600.000 firmas. 600.000 ciudadanos que no están de acuerdo con la reforma educativa de -Isabel- Celaá y eso es significativo. Eso significa que hay conciencia pero tiene que haber más». El portavoz de la Mesa ha anunciado que en los próximos días se concretarán más acciones de protesta .

Los Colegios Diocesanos se suman a la movilización

Por su parte, los centros escolares de la Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, integrada en la actualidad por 67 colegios , se sumarán a la movilización con la colocación de lazos naranjas y pancartas en sus ventanas, balcones y fachadas.

Todos los centros, profesorado, equipos directivos y padres de alumnos están invitados a participar en esta convocatoria. Además, desde la Fundación se ha elaborado un decálogo para que los profesores expliquen a los alumnos por qué llevar el lazo naranja a favor del derecho a la Educación, a la pluralidad educativa, a la libertad de elección de centro y a la asignatura de Religión.