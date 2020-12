Medidas Navidad en Valencia: la Generalitat prorroga las restricciones hasta el 15 de enero con excepciones en las fiestas

Irene Medina SEGUIR VALENCIA Actualizado: 05/12/2020 14:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Comunidad Valenciana prorrogará hasta el 15 de enero de 2021 las restricciones de movilidad y reunión para frenar la propagación del coronavirus, aunque plantea excepciones para cinco días de las fiestas de Navidad.

En concreto, se levantará el confinamiento perimetral de la Comunidad Valenciana, se ampliará a diez el número máximo de pesonas en reuniones familiares y el toque de queda nocturno comenzará a la una y media de la madrugada. Estas excepciones tendrán lugar entre los días 23, 24, 25, 26 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

Así lo ha anunciado este sábado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha pfrecido una rueda de prensa acompañado de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, después de la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el Covid-19.

Actualmente, la Comunidad Valenciana es la autonomía española con la tasa de positividad del coronavirus más alta de España, con el 14,36 por ciento, por lo que casi mutiplica por dos la media nacional, que está en el 8,42 por ciento. Además, en dos meses ha pasado de ser la autonomía peninsular con una incidencia del Covid-19 más baja a ser la octava región española y superar el dato de la media nacional por primera vez desde que se inició la pandemia. En concreto, tiene una incidencia de 232,64 positivos por cada 100.000 habitantes; mientras que la media nacional está en 231,11 casos.

En esta situación, la consellera Barceló ha admitido que en la Comunidad Valenciana «está costando muchísimo conseguir esa bajada», se han prorrogado las restricciones de movilidad y aforo y se han implementado unas nuevas para conseguir reducir la curva del Covid-19.

Estas son las medidas nuevas o que se mantendrán hasta el 15 de enero en la Comunidad Valenciana para frenar el coronavirus:

Reuniones familiares y sociales

Las reuniones familiares y sociales estarán limitadas a seis personas en espacios públicos y privados hasta el 15 de enero. Sin embargo, el número máximo de personas en las reuniones familiares se podrá incrementar en los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Así, podrán reunirse un máximo de diez familiares o personas próximas. Sin embargo, la Generalitat recomienda que estos enceuntros se mantengan dentro del mismo grupo de convivencia, así como que no se superen los dos grupos de convivencia en los encuentros.

Confinamiento perimetral

Se prorroga hasta el 15 de enero la restricción para entrar o salir de la Comunidad Valenciana, salvo causa justificada como acudir al puesto de trabajo.

Habrá excepciones navideñas los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, cuando se levantará el confinamiento perimetral de la autonomía valenciana y se permitirán los desplazamientos de la ciudadanía a otros territorios que sean el lugar de residencia habitual de familiares o personas próximas.

Toque de queda

La restricción de la movilidad nocturna entre las doce de la noche y las seis de la madrugada continúa vigente hasta el 15 de enero.

Sin embargo, los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero se ampliará el toque de queda hasta la una y media de la madrugada para permitir el regreso a casa de la ciudadanía. Por tanto, esas fechas la movilidad nocturna quedará restringida desde la una y media hasta las seis de la mañana.

Hostelería y restauración

El aforo se mantendrá en el 30 por ciento en el interior de los locales y en el 50 por ciento en las terrazas. Además, los locales deberán cerrar a las doce de la noche y no podrán recibir pedidos a partir de las once. La ocupación de las mesas o agrupaciones será de un máximo de seis personas.

En los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y el 1 de enero, el cierre se atrasará a la una de la madrugada, sin que puedan aceptar pedidos a partir de las doce y media de la noche. En estas fechas, las mesas de familiares y allegados podrán ser de un máximo de diez personas.

Eventos

Los eventos o actividades con una gran concentración de personas no pueden superar las 150 participantes, incluyendo a los organizadores, ni superar el aforo del cincuenta por ciento del local, sea al aire libre o en espacios cerrados. No se considerarán parte de estos eventos los actos culturales que estén en la programación ordinaria, como en el caso de teatros, salass de cine, conciertos o exposiciones.

Parques y zonas de esparcimiento

Los parques infantiles y zonas de esparcimiento al aire libre permanecerán abiertos desde las siete de la mañana hasta las once de la noche.

Deporte no profesional

Los entrenamientos o competiciones deportivas no profesionales que se celebren en instalaciones deportivas podrán tener un aforo de público máximo del treinta por ciento.

Los eventos deportivos, entrenamientos o competiciones que se celebren en espacios naturales no podrán paritcipar más de 150 personas. La actividad física y deportiva practicada fuera del ámbito de los juegos deportivos, mantiene la actual regulación, pero permitirá el uso de vestuarios, aunque no de las duchas. En la actividad al aire libre, los grupos tendrán que ser de treinta personas.

En las piscinas, el aforo será del treinta por ciento en las que son cerradas y del cincuenta por ciento en las que son al aire libre. Se permitirá utilizar los vestuarios pero no las duchas.

Cabalgatas

Se permitirán las cabalgas estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso, garantizando el cumplimiento de las normas de higiene contra el coronavirus. También se autorizarán cabalgatas en vehículos de transporte, evitando las aglomeraciones y recomendando a la población que vea el desfile desde los balcones. No se podrán lanzar regalos a la vía pública.

Además, los eventos nadideños no podrán superar los límites de aforo del cincuenta por ciento y un máximo de 150 personas.

Carrera San Silvestre

No se podrán celebrar carreras populares típicas, como la San Silvestre.

Mercadillos

En los mercadillos o mercados de venta no sedentaria se mantiene aforo del 50 por ciento de puestos o se podrá aumentar el espacio que equivalga a ello. En esta medida, hay una novedad, ya que en el caso de que no se pueda ampliar el espacio, para no eliminar puestos es posible regular el aforo de los visitantes y reducirlo al cincuenta por ciento.

Lo mismo se aplicará en actividades feriales y parques de atracciones.

Guías turísticos

Los guías turísticos podrán tener grupos de un máximo de quince personas al aire libre y diez en espacios cerrados, incluyendo al guía.

Residencias

En los centros mayores, de personas con diversidad fucnional o con problemas de salud mental, las medidas dependerán de la resolución de la Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.