Empresas Más de 1.800 pymes valencianas potencian su internacionalización en el Congreso Go Global Los participantes pudieron reunirse con cerca de 50 compradores internacionales a través de las 18 salas virtuales

La quinta edición del Congreso Go Global edición virtual ha acogido a más de 1.800 pymes a lo largo de sus tres foros organizados por las Cámaras de Comercio CV, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través de Ivace Internacional e ICEX España Exportación e Inversiones, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Ponentes de primer nivel, expertos en materia, compradores internacionales, entidades financieras y responsables de la red exterior de Ivace e ICEX han puesto a disposición de las pymes valencianas todos sus conocimientos y herramientas para el desarrollo y la internacionalización de las empresas en un evento que se consolida como el encuentro más importante de las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana.

Así, el quinto Congreso Go Global virtual, se ha desarrollado en tres grandes bloques diferenciados por materia. En primer lugar, el 29 de octubre se celebró el primer foro dedicado a la inteligencia competitiva, el 5 de noviembre el tema principal fue la sostenibilidad, y por último el 17 de noviembre la protagonista fue la digitalización.

En total, han sido más de 1.800 los participantes en los tres foros del congreso que han podido disfrutar de manera gratuita de las herramientas y consejos para internacionalizar y expandir su negocio.

Así, en el primer foro, se llevaron a cabo las conferencias de Marcelo Alegre, fundador de Alegre Design, Enrique Feás, investigador del Real Instituto Elcano y Juan Daniel Gracia, CMO de Totalmad. En el segundo congreso, fue el turno de Lila Karbassi, programadora jefa del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y Javier Molero, director del departamento de proyectos y Agenda 2030 de Pacto Mundial España, quienes han proporcionado a los asistentes virtuales las claves para dirigir su empresa hacia un modelo sostenible.

Por último, en el tercer foro, ofrecieron sus ponencias Álvaro Matilla, International Growth Consultant de Google; Antono López, Country Manager de Semrush, y Baltazar Christensen, supervisor regional Sales Partnership de Mercado Libre.

Un total de ocho conferencias a cargo de ponentes de primer nivel a las que se suman las cuatro mesas redondas con representantes institucionales y empresarios tratando claves para la expansión de las pymes de la Comunidad Valenciana y las casi 30 entrevistas a expertos nacionales e internacionales en las diferentes materias abordadas.

Uno de los grandes valores de esta quinta edición del Congreso Go Global ha sido poder favorecer el networking de forma online gracias a las salas virtuales con la presencia de importadores internacionales, siendo casi 50 empresas de distintos sectores y países las que han participado en estas salas a través de la plataforma del congreso.

Además, los asistentes también han podido participar en salas virtuales con entidades financieras y las novedades de Europa. Asimismo, los asistentes han podido concertar más de 1.200 reuniones virtuales one to one con otros asistentes e importadores para poder materializar acuerdos y transacciones comerciales.

Todo ello ha sido posible a través de tecnología de vanguardia y una plataforma puntera en streaming, que ha permitido a los asistentes presenciar un congreso on line con todas las facilidades y oportunidades de un evento presencial, que ha favorecido las relaciones empresariales de las pymes valencianas, con la posibilidad de generar nuevas oportunidades de negocio en el mercado exterior.