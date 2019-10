El embuste y la mendacidad de ciertos nacionalismos españoles

Actualizado: 07/10/2019 10:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Quién y cómo se inventan falsedades y patrañas? Donde el enredo se expande la trola se viste de veras y casi convence. Donde la falsificación se hace propia el engaño pasa a ser atentado y la ficción es patraña, ya no cuento, sino delirio interesado, gran embuste, calumnia, balín y metralla.

Sancho III de España, era rey de Pamplona y de las vascongadas. Hay que explicar la historia y aclarar los embustes interesados de credos falsarios. Las rencillas entre los pueblos de al lado siempre se han dado, ello no debe desembocar en asesinatos ni movidas de lindes y mojones. Las mentiras y todo tipo de violaciones de derecho no han de ser utilizadas para disfrazar tiranías, nacionalismos y populismos; para arruinar democracias y libertades, para ejercer nepotismos.

Los libros hoy no hablan de los nacionalistas etarras, de los verdugos que se han llenado las manos de sangre en democracia. ¿Cómo funciona la mente de un verdugo? ¿Cómo funciona el cerebro de una organización ejecutora y verduga? La frialdad de metal y la dureza prevalece como si nada hubiera ocurrido. Los verdugos de hoy mandan, son autócratas que oprimen y reprimen con contundentes tenazas.

Los libros escolares, ni nadie, hablan del asesinato del profesor Broseta, valenciano de UCD e hijo de socialista, quien propició la democracia en España y el estado de transición; por la organización terrorista ETA. La mordaza magnicida de nacionalistas peninsulares y gobiernos impiden su memoria, en aras de propalar otras memorias históricas excluyentes y no siempre ciertas, ajustadas a intereses varios. La historia que se enseña y publicita hoy en España es sesgada y analfabeta. ¿Qué puebla la cabeza y naturaleza del ideario de un nacionalista, ente ejecutor e inspirador de verdugos? Sabino Arana, era probablemente un despechado loco acomplejado delirante, que solapaba sus complejos con soberbia denigrante.

Llamaba en su estupidez con desprecio “maketos”, al resto de españoles, pues se consideraba superior, como un lendakari o presidente, de a pie cualquiera, por motivos de “pureza, sangre y de raza”, argumentos que emulan holocaustos funestos, amén de servirse junto a codicia y expolio.

Los nacionalismos peninsulares se acomodan en cobardes manadas que atropellan y violan a los que no se valen con metralla de distinto calibre. Engrandecen patrias y naciones inexistentes nunca antes ni ahora. Hacen correr historias que no ocurrieron, omiten la historia de veras. Cobran la sombra de la humildad retratando el esperpento dañino de un ego desmedido, la de un buitre al acecho de medrar que rezuma ínfulas engañosas. Las patrias de los pueblos son iguales de valiosas todas, sus costumbres y ancestros. No hay becerros de oro mejor que otros, hay sectas identitarias iguales con distintos collares. No se debe anexar territorios gratis ni se debe pedir el beneplácito del resto. No se debe hacer queja a los otros del propio ladrocinio y usura calzando del revés.

Los nacionalismos españoles “contra natura” nacen en el siglo XIX. La forja de los mitos de los nacionalismos españoles tiene que ver con la negación de España. Con la construcción de un relato en base a mitos e intereses varios, países foráneos azuzaron en esto. Había que negar a España por ser primera potencia del planeta durante siglos.

El fin no justifica los medios. No resulta lícito, legal ni honorable la aniquilación en las escuelas del español o castellano, la machacona e ilegal implantación del eusquera en las Vascongadas o Navarra, ni del catalán en Aragón y España. ¿Violación o conquista? Prácticas las dos que no tienen tiene cabida hoy en España ni el mundo por obsoletas y rancias, porque no se debe.

La narración histórica de España es hoy un relato falseado que ha ido martilleando de la mano de los medios de comunicación estatales; las principales cadenas están en manos de catalanes. Las cadenas locales autonomías restringen la comunicación a su campo. Las nacionales se adaptan al partido que manda.

La indiferencia e impasibilidad de los distintos gobiernos a lo largo de cuatro décadas ha servido para aniquilar impunemente la lengua de todos por derecho propio, por evolución natural y riqueza, por la valía de sus escritos, pensadores y materias.

La lengua de cría, la que es de veras, no necesita imposición ni mandato, surge, germina, mana limpia mimosa, acaricia, abraza, canta, es dulce ; no ambiciona y no se la ha de utilizar como arma o mortero en campo de batalla.

No se cuenta la actuación de la policía política en los patios de colegios en territorios no comanches, puede que vascos o catalanes, donde el silencio sella la boca de los chiquillos, ante el español o el castellano. No se cuenta que se cercenan conocimiento y mente. Que se cierran ventanas, ventilación y corrientes, cuando por ciertos pueblos del norte y del este se prohíbe escuchar y aprender en la escuela a las crías y críos, hasta los seis años, al lobo peligroso y temido, al idioma español de España. Así, entre represión y tiros se aniquila impunemente la lengua de todos. Se extermina el español en rótulos de calles, carreteras y cunetas, escuelas y minas. El rodillo rotula, matraca y extermina sin piedad, con malas prácticas, lo que no puede de frente y de natural, mientras su sombra procura malos alientos a padres y compañeros que aíslan a disidentes enseñantes en trabajos y psiques.

Los territorios nacionalistas peninsulares vascos no son ni han sido nación. España se constituyó orogénicamente por motivos de su fisonomía de configuración y relieve de manera natural desde siempre. Los nacionalistas peninsulares con sus apéndices engrudos, chauvinistas xenófobas, pretenden asimilar franjas cántabras, aragonesas, riojanas y mediterráneas. Su afán sin límites llevaría en su utopía a la colisión de trenes en la frontera de los Pirineos y en todas. Una vez estrangulada la salida al resto de comunidades. ¿Quién mandaría sobre qué y qué? ¿Quién cobraría los cánones?

El mal denominado País Vasco es un invento tras los acuerdos de la Constitución española de 1978, para sacar adelante a España, al igual que los mal nombrados “Países Catalanes” o “País Valenciano”. La intención de la presión de estas u otras denominaciones artificiales era someter a caudillaje la anexión de otros territorios, Navarra, Comunidad Valenciana, etc. Despellejar España para después zamparla. Los nacionalismos de este cuño nunca sacian su sed.

Las foralidades tienen que ver con privilegios en épocas de lides, combates y guerras en épocas de reconquista, de taifas moras y cristianas, y otras.

La secuela del engaño es mediocridad y miseria a medio o largo plazo. Las provincias vascas o sus territorios siempre han sido España. Sus territorios han pertenecido a Galicia, Castilla o Aragón, depende, al igual que las provincias catalanas tuvieron su lugar en territorios aragoneses, de la Marca Hispánica u otros. Lérida fue territorio aragonés desde la reconquista, como lo fue Tortosa. Barcelona en su origen era un territorio aldeano de paso, integrada en Aragón, junto a Sobrarbe, Ribagorza, Pallares, Huesca, Zaragoza, o Salou. Vizcaya fue castellana como Euskadi entera fue un anexo de Castilla y León, Pamplona. Vitoria estuvo bajo la órbita de León y posteriormente de Castilla. San Sebastián fue fundada hacia 1180 por Sancho el Sabio, rey de Navarra, para ser puerto marítimo de Navarra. Álava, Vizcaya y Guipúzcoa fueron determinadas Cantabria en otro momento. Los territorios de provincias de Navarra no son propiedad de los vascos como tampoco lo son Burgos, Teruel o Granada. Teruel, Guadalajara, La Rioja o Cuenca, por decir, no fueron lo que son ahora.

Los nacionalismos peninsulares inocularon una necia cuña a la necesidad de un consenso en el tránsito de una España atrasada y aislada que pugnaba por salir en buena lid de una dictadura. Políticos de distintas filas y credos cedieron y consensuaron, no así los nacionalistas de España que medraron con ello imponiendo la ponzoña de la mendacidad, y tiranía. Nadie es más que nadie, ninguna historia es mejor que otra. Ningún ancestro merece mayor consideración que otro. Las provincias o territorios españoles, vascos, catalaneso quienes sean, ocupan pequeño territorio y población. No habría que dar lugar a jaque, expropiación o gresca.

La estigmatización del castellano, y o español, es similar a la realizada por los Ku Klux Klan, bajo lemas solidarios, verdes, sostenibles, feministas, y un largo etcétera en un mal escenario, el del “Teatro mundo que diría de Calderón”.

¿De qué lenguas peninsulares hablamos? La lengua vasca, antigua, meritoria y afectiva, respetable, familiar y cercana, es escueta y limitada como ocurre con otras. Hoy se fabrica artificial con vocablos duros y fuertes que enfatizan, cual colmillo de lobo, palabras huecas y simples que contienen la k, la t o la x.

Hablo del peligro de acrecentar egos excesivos que inyectan millones de euros en hablas y pueblos, de monopolio despótico, de catecismos y sesgo; de cercas excluyentes, de disuasores mezquinos, embajadores de humo. La avaricia empobrece y hace callos y ya no da más que artificios de gallos de paja. Los nacionalismos chauvinistas, fanáticos y xenófobos, no lo son gratis, compran su pan arrapando de malos modo. Compran voluntades con mercedes y cargos, fabrican lenguas de corneta, adulteradas, de amaño aparente, donde la a, e, y la o se abren desmesuradamente, lenguas de pose o inventadas sin más, cual tonto pedigrí para que nadie entienda. Los nacionalistas de España han manufacturado lenguas sesgadas de quita y pon que no son de veras sino propaganda y estigma, exclusión y treta, argucia, ardid, artimaña o señuelo.

Es estúpido y cainita confundir y mentir respecto a las lenguas. Hay lenguas que en cierto momento sobresalen y otras se extinguen. ¿Qué pasó con el castellano de Burgos o de León? En su día ambas fueron lenguas gemelas pugnantes por ser imperantes. Poca diferencia había entre éstas, el habla gallega, el catalán o el portugués. El vasco, se perdió en la oscuridad de la memoria y lo remoto, del reducto afectivo y de lo que es y no es. Hoy esta habla marca la diferencia del estigma que divide una rapsodia funesta, hundimiento de valores, rosarios y letanías pobres redundantes en el esquilmo. Marca la diferenciación angosta y estéril de egos peligrosos que marcan como Hitler o el islamismo la pureza de sangre y de raza. Obliga, atenaza y oprime, es el recurso de las metrallas, de los balines que matan, la que adoctrina efervescencias, delirios, atropella derechos y gentes.

Bajo ciertas lenguas los nacionalismos cobardes arrebatan vidas y apalean en manada. Al albur de estas afectivas y amadas lenguas, en los fondos se esconden y sirven mandamases restrictivos que oprimen, arengan dentro y fuera contra el estado de España, uno de los países más garantes, ricos en historia, arquitectura, letras, arte, y demócratas del mundo. Es esta cosa incierta, inducida y esperpéntica. ¿Es el habla quién otorga entidad y naturaleza? ¿Es el habla quién nos hace fratricida, desalmado, cainita, generoso, bondadoso o cruel? Claro que no. Es el libre albedrío quien guía a cada cual en sus actos y elecciones. La animosidad lleva a guerras, la bonhomía a buen puerto.

España es el único lugar del mundo donde existe la anomalía de que partidos independentistas, que tienen por objetivo destruir al estado, se encuentren legalizados a pesar de ir en contra de los derechos de los españoles y del aparato del estado con fines de expolio y privilegios, utilizando rancios fueros insolidarios y los propios recursos del estado y del resto de comunidades. Alemania o Francia, por decir algo, bien se pertrecharon contra ello. Sirviéndose perniciosamente de las lenguas vasca, catalana y otras, los nacionalismos ricos se sirven de las comunidades pobres, pregonan aforamientos que tenemos todos, provenientes de épocas de guerras en reconquista, de taifas cristianas y moras, con fines de protección, hoy no naturales ni humanos.

Hoy no se puede aceptar foralidad ninguna, sistema jurídico propio en ningún territorio, pues la foralidad fue dada como premio en tiempo remoto, hace siglos en virtud de ayudas prestadas a la reconquista, o por motivos de amparo en determinadas condiciones. Hoy la foralidad no es más que un abuso, tropelía, extralimitación, ilegalidad, arbitrariedad, exigencia y despotismo. Foralidad y privilegios tuvo Valencia y la tenían el conjunto de territorios españoles, cada cual según momento y maneras. En el s. XIX, momento en el que despegan los actuales delirios nacionalistas, se producen independencias de cantones, ciudades y pueblos como el de Cartagena.

Es indecente e impúdico, obsceno y desaprensivo, la pretensión de convertir a España en charca, granero y lodazal, en piara de cerdos. El antiespañolismo secuela de la “Renaixença”, de Arana y demás, instiga tiranías, aúna bandoleros y truhanes, ladrones de usufructos ajenos, insolidarios, mentirosos, apropiantes de ideologías meritorias que defienden a desdichados, excluidos o deshilachados. El feminismo no tiene banderas, tampoco la piedad, la ayuda al desposeído, emigrante, a la mujer, al discapacitado, al marginado, al colectivo LGTB.

¿Qué dolía a Larra, Quevedo, Feijoo o Jovellanos? A todos les dolía España, el atraso de sus gentes y a ellos se dedicaron, a remediar males cada uno a su manera.