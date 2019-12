Marta Calvo: hallan posibles restos de sangre en la casa del sospechoso de la desaparición de la joven

Encontrar el cuerpo de Marta Calvo Burón es la obsesión de las Fuerzas de Seguridad, que este lunes han sumado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las tareas de búsqueda, aunque las fuertes lluvias que registra este lunes la provincia de Valencia dificultan los trabajos, que se han suspendido temporalmente, para los que se cuenta con perros adiestrados en detectar cadáveres.

En paralelo, siguen las investigaciones de la Guardia Civil para determinar las causas de la desaparición de la joven valenciana de 25 años y encontrar al sospechos: Jorge Ignacio P. J., un exconvicto de origen colombiano.

Entre los «escasos avances» en las pesquisas se encuentra el hallazgo de posibles restos de sangre y ropa hallados en los registros de la casa de Manuel donde se perdió el rastro de Marta Calvo, según ha informado « Las Provincias», y de la casa de l'Olleria que también tenía alquilada el sospechoso.

Imagen de Marta Calvo - ABC

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha indicado que "cuando se escudriña de una manera tan detallada cualquier escenario, evidentemente se encuentran restos de todo tipo". Con todo, ha remarcado que «puede haber aparecido sangre y puede no haber víctima», ya que no se ha encontrado ni a Marta Calvo ni a Jorge Ignacio P. J.

"Lo que están haciendo los investigadores es determinar si esto tiene una correlación entre la persona desparecida y el presunto autor pero todavía no tenemos constancia de los hechos y por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con los hechos. Puede haber aparecido sangre y no haber víctima", ha incidido.

Fulgencio ha insistido en que "el equipo de investigación baraja las posibilidades más negativas en cuanto al resultado pero no podemos adelantar". "No tenemos cuerpo, no tenemos resultado, no sabemos si esta persona está desaparecida o está fallecida y por tanto, tenemos que ser cautelosos a la hora de determinar el análisis de todo aquello que encontremos", ha concluido.

Dispositivo de búsqueda

Mientras, la Delegación de Gobierno ha confirmado que este lunes se ha activado a la UME para ampliar el operativo de búsqueda de la joven en los alrededores de la localidad de Manuel, en el que ya trabajan agentes de diferente cuerpos especializados de montaña, actividades subacuáticas y de la unidad canina, entre otros, de este cuerpo armado: «La zona tiene sus complicaciones y cuanto más personal se uniera, iba a ser mejor».

El operativo, cuyo puesto de mando se ha situado en el polideportivo municipal de Manuel, se centra en las afueras de la localidad y cerca del río Albaida, aunque se ha suspendido de forma temporal por las fuertes lluvias que afectan esta zona del interior de la provincia de este lunes.