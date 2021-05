Día de las Familias

Actualizado: 15/05/2021 10:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este 15 de Mayo celebramos el Día Internacional de las Familias, proclamado por la ONU en la resolución 47/237 de 1993.

Es curioso que hayamos tardado tanto en darle importancia y establecer un día específico para resaltar la importancia de esta institución. Nuestro primer núcleo de socialización. La familia, las familias. Y hablo en plural, porque existen muchos tipos de familias. Y a veces, esta no está formada por vínculos consanguíneos, sino simplemente, afectivos.

La familia es nuestro refugio, la que nos sostiene en los peores momentos, la que te ama y te apoya de manera incondicional. Son las personas que te cuidan, que se alegran de tus éxitos, pero, sobre todo, las que están siempre ayudándote a sobrellevar tus fracasos.

Y puede ser pequeña o extensa, y puede tener todas las características y diversidades que les queramos atribuir. Al final la familia son las personas que te aceptan y te quieren, sin condicionantes. Eso es para mí, y eso debería ser para todos: las personas que conforman tu hogar.

Me gusta contar una anécdota personal, mis hijas eran pequeñas cuando estábamos discutiendo la posibilidad de cambiarnos de casa, y empezamos a explorar diversas opciones. Les preguntamos a ellas su opinión, la más pequeña, Cayetana, tendría entonces 3 o 4 años, creo recordar, me dijo una frase, de esas que dicen los niños, y te enseñan lo sencillo que es a veces el mundo. Nos miró toda sería y dijo: “Da igual, mami, mi hogar será donde estemos todos juntos, el sitio es lo de menos”. Ahí está mi concepción de familia, las personas que conforman tu hogar.

Y eso es precisamente lo que defendemos desde Cs, lo que hemos defendido siempre: ¿Quién es nadie para decir qué es una familia?, y más aún ¿Quiénes somos los políticos?

Me cuesta entender que Vox solo entienda y acepte un modelo de familia, que el PP no se ocupe de las familias monoparentales, que Podemos no acepte la gestación subrogada, y que el PSOE, además de no ayudar a las familias numerosas, trate de decidir siempre por nosotros qué es lo mejor para nuestros hijos e hijas, sobre todo en temas de educación. La izquierda siempre lo ha tenido claro: la mano que mece la cuna, es la mano que domina el mundo.

Un padre camina por la playa con sus dos hijos pequeños en Valencia - ROBER SOLSONA

Desde Cs siempre hemos abogado por la libertad, tan fácil y tan complicado a la vez. Siempre hemos defendido y apoyado a todos los tipos de familia, las familias existen por amor, simplemente, no por un código moral o una imposición política o ideológica. Y es que quizás, por una vez, los políticos tendríamos que tener claro que, no somos quiénes para decidir por nadie. Los ciudadanos saben perfectamente cómo quieren vivir, démosles libertad para hacerlo, cada uno a su manera y dejemos de ponerles trabas y tratar de tutelarlos.

Entendemos que hoy toca reivindicar una Ley de Protección y Apoyo a las Familias, que promueva el incremento de la natalidad y garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todas las opciones de familia.

Necesitamos ponernos a trabajar en medidas ambiciosas si queremos que España deje de ser el país de la Unión Europea con menos hijos. Hay que apoyar a las familias, porque el envejecimiento demográfico es uno de los principales retos que enfrenta España. Algo está fallando cuando, hay millones de familias que quieren tener hijos y no pueden. O les apoyamos con medidas concretas, o tendremos que empezar a pensar en un futuro sin niños en nuestro país.

En esta nueva realidad social, ayudemos y demos beneficios de familia numerosa a las familias con dos hijos, y también a las monoparentales con uno. Las numerosas actuales que pasen a ser de categoría especial. Y aumentemos las ayudas y sobre todo, universalicemos la educación gratuita de 0 a 3 años. Estas son solo algunas de las propuestas que Cs tiene para las familias.

Es el momento, y es el día en que, como políticos, deberíamos reflexionar y tratar de ponernos de acuerdo en esto temas, que son de vital importancia para el futuro de nuestra sociedad.

Como política, trataré de hacer lo posible para que se nos escuche en este día. Como madre, hermana, hija, mujer, celebraré este día dedicándole a mi familia el don más preciado, el tiempo. Les aconsejo, de corazón, que traten de hacer lo mismo.

María Quiles es diputada autonómica de Ciudadanos