Valencia «Mar de plásticos»: la contaminación llega a los viñedos de vino de Utiel El PP denuncia que un vertedero ilegal ha esparcido miles de toneladas en un «paisaje aterrador»

J. L. F. @ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 17/08/2019 12:38h

La amenaza medioambiental que representan los residuos de plástico se están extendiendo a otros espacios de la Naturaleza, aparte de a los océanos: uno de los últimos ejemplos se puede apreciar en los viñedos de la zona vinícola de Utiel, en el interior de Valencia.

La contaminación tiene su origen, en este caso, en un vertedero ilegal que -según ha denunciado la diputada autonómica de Medio Ambiente del PP, Elisa Díaz- «se ha tardado tanto en actuar que el tonelaje se llegó a cuadriplicar hasta llegar a las 40.000 toneladas».

Con este volumen ingente y tras comprobar Díaz in situ sus efectos, no ha dudado en calificar de «mar de plásticos» y «paisaje aterrador» estos campos de producción de uva para vinos. «Cuántas toneladas se han trasladado, dónde se han llevado y qué tratamiento se está haciendo de esos residuos; tras varios meses hemos comprobado que el plástico sigue estando entre las viñas, por lo que vamos a seguir insistiendo en su retirada hasta que el problema medioambiental que causan se solucione del todo».

Denuncias y pasividad

Según ha asegurado la diputada, hay constancia de que tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Utiel conocían la existencia de este vertedero pero no reaccionaron «hasta que no se acumularon las denuncias de vecinos, del Seprona de la Guardia Civil e incluso de la propia Policía Local, algo inaudito».

El grupo parlamentario popular en les Corts Valencianes ha formulado de nuevo estas preguntas, puesto que en la legislatura no hubo respuesta, ahora a la Conselleria de Medio Ambiente para conocer «la verdad» sobre este vertedero ilegal cuya envergadura «asusta» y genera «un problema medioambiental que acabará explotando por algún lado». Y ha alertado de los posibles peligros: «Esperamos además que no ocurra ninguna desgracia y no se incendie, puesto que se trata de material fácilmente inflamable y ya hemos visto cómo en otras ocasiones plantas de reciclaje sufrían incendios que ocasionaban daños y una gran contaminación».