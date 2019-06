Ejecutivos Manuel Peláez Robles dimite como presidente del consejo de ECISA por motivos de salud El hijo del fundador de la empresa multinacional alicantina deja la dirección por recomendación médica

Manuel Peláez Robles ha presentado su dimisión como presidente del consejo de administración de ECISA a este órgano de dirección y a la junta de socios, que la han aceptado por unanimidad. La decisión de dejar la dirección de la empresa está motivada por razones de salud y recomendación médica, según han informado desde la compañía.

Manuel Peláez Robles continuará ligado a ECISA como miembro no ejecutivo del consejo de administración y será sustituido como presidente por Johnny de Gouveia, mientras que su hermano Enrique Peláez ostentará el cargo de vicepresidente de la empresa, decisiones todas ellas adoptadas por unanimidad por los máximos órganos de la compañía multinacional, presente en varios países.

Peláez es hijo del fundador, Manuel Peláez Castillo, que ha sido recordado hace unos días en Alicante en un homenaje con su familia y amigos en el que se presentó un documental sobre su trayectoria.

El consejo de Aaministración de ECISA estará formado por los siguientes miembros: Sheikh Sultan bin Jassim Al Thani (consejero no ejecutivo); Johnny de Gouveia (presidente no ejecutivo); Enrique Peláez Robles (vicepresidente no ejecutivo); Manuel Peláez Robles (consejero no ejecutivo); Gerardo Quero (consejero ejecutivo); Yunus Karodia (consejero no ejecutivo); José Abad Revenga (secretario de la junta).