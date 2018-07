Primarias Malestar en el PP valenciano por la utilización de la fallecida Rita Barberá para pedir el voto a Cospedal Los comentarios de algunos sectores del partido próximos a Vicente Betoret sobre la exalcaldesa generan enfado, mientras el diputado defiende que quien más la apoyó fue la exministra

Las primarias del PP están dejando momentos de tensión y cruce de acusaciones entre sectores que defienden a diferentes candidaturas por la forma de pedir el voto. Además de las insinuaciones de fuertes presiones a militantes, los problemas con algunos distritos para la organización de las votaciones y las divergencias entre posiciones sobre la neutralidad o no de cara a esta primera parte del proceso, existe un especial malestar interno en el partido sobre determinadas actitudes de algunos cargos.

Un ejemplo es el modo por el que ciertos grupos han solicitado el voto para María Dolores de Cospedal, candidata con la que, según fuentes de la formación, está alineado el entorno de los concejales de Valencia y del diputado autonómico Vicente Betoret, quien la apoya abiertamente.

La polémica surge por la figura de la fallecida exalcaldesa Rita Barberá, la cual, en opinión de algunos cargos de la formación, está siendo utilizada de forma «sucia» durante los últimos días. «Ni a los muertos los dejan en paz», afirman.

La crítica viene por algunos comentarios tanto en redes sociales como a través de Whatsapp para relacionarla con la exministra. Uno de ellos es el realizado por Betoret: «Si tuviéramos la fortuna de que estuviera entre nosotros, sin duda alguna Rita votaría a Cospedal».

En conversación con este periódico, el parlamentario defiende «únicamente la realidad», y es que la exministra fue quien más apoyó a Barberá dentro del partido durante sus momentos más complicados, en referencia a su investigación en el caso Taula por presunto blanqueo de capitales.

La afirmación, sin embargo, no ha gustado en absoluto y fuentes de los populares valencianos remarcan además que no proviene únicamente de él, sino que se trata de una estrategia para presionar y hacer ver que «quien quería a Rita tiene que apoyar a Cospedal porque sí». «Parece que algunos no se acuerdan de que no fue el PPCV el que la apartó», apuntan.