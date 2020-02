Sucesos La localidad de Alfafara registra un terremoto de 2,7 grados de magnitud La Guardia Civil destaca que no ha habido daños ni tampoco ha hecho falta desalojar a nadie

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este jueves un terremoto de 2,7 grados de magnitud en la escala de Richter con epicentro en el noroeste del municipio de Alfafara, en el interior norte de la provincia de Alicante.

El movimiento sísmico ha tenido lugar a las 7.19 horas y el Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que no había recibido ninguna llamada telefónica en relación con este fenómeno.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado a Efe que no ha habido daños, ni tampoco ha hecho falta desalojar a nadie, mientras que fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han dicho a Efe que no habían intervenido y que no les constaba de que se hubieran producido incidencias.