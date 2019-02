Por la libre competencia

Actualizado: 07/02/2019 17:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Apunten que acabará como el Rosario de la Aurora. La guerra del taxi, es eso, una guerra que nadie se atreve a atajar como toca. El ministro Ábalos mandó el “marrón” a las Comunidades, y la Generalitat, ya apunta a los Ayuntamientos. La propuesta de la Consellera Salvador no convenció ni a taxistas ni a VTC, los primeros la rechazan los segundos ya amenazan con marcharse a los tribunales.

El que aquí firma es usuario de taxi, sólo una vez me subí a un VTC, por cierto, servicio excelente, pero más allá de la regulación del sector, necesaria desde mi punto de vista desde el ámbito nacional, alguién debería explicarle a los taxistas algunas cosas.

En 2019 los monopolios pasaron a mejor vida. En la misma medida que los taxistas, podrían quejarse las agencias de viajes que ven como cualquiera de nosotros que para reservar antaño un viaje teníamos que acudir a un intermediario, ahora lo podemos hacer desde el móvil, a mejor precio y más rápido. Temo también que en cualquier momento los comerciantes, grandes superficies o pequeño comercio bloqueen las calles por que los humanos podemos comparar desde el ordenador y a través de cualquier plataforma desde unas zapatillas hasta unas rosquilletas. El mundo avanza, es lo que tiene el progreso.

Imagen de un taxi circulando por la ciudad de Valencia - EFE

Quizá además de quejarse, bloquear ciudades, quemar neumáticos, agredir a otros conductores y sembrar al mismo tiempo miedo e indignación podrían pensar en mejorar el servicio. ¿Por qué no puedo elegir cuando voy a una parada el taxi que quiero coger y me obligan a coger el primero? ¿Por qué me miran como un extraterrestre cuando saco un billete de 50 euros para pagar? ¿Por qué cada vez que cojo un taxi en el aeropuerto de Valencia tengo “bronca” del conductor de turno porque no le viene bien que mi domicilio esté cerca del aeropuerto? ¿Por qué algunos taxi no pasan inspecciones de sanidad?

Soy usuario, y como tal quiero tener la mayor oferta si necesito de transporte público, igual que si salgo de compras o llevo a mi hijo al colegio (aquí también querría seguir con varias opciones). Que todos compitan con las mismas reglas, pero que compitan, por que la sensación que tengo es que al sector del taxi le asusta y mucho la competencia. Claro que a lo mejor yo también tengo que empezar a quejarme porque a lo mejor y a no mucho tardar, mi director en ABC Comunidad Valenciana ficha a a un youtuber para escribir este artículo. Es lo que tiene el progreso, en todos los ámbitos, en todos los sectores señores taxistas.