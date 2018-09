Cultura L'hemisfèric de Valencia cumple 20 años a Ritmos de América y desvelando «Los secretos de la gravedad» La sala IMAX más grande de España celebra este año su XX aniversario

ABC

VALENCIA Actualizado: 18/09/2018 15:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La sala IMAX más grande de España celebra este año su XX aniversario: l'Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Se puede elegir entre varias propuestas:

-Documentales IMAX sobre viajes, música, astronomía, naturaleza y tecnología con las películas ‘Ritmos de América’ el estreno de este verano, 'Dream Big', 'El océano secreto de Jean-Michel Cousteau', 'Viaje al espacio. Próxima parada: Marte' y 'America Wild. Parques naturales'

-Cine digital 3D con 'Caminando entre dinosaurios: planeta prehistórico 3D' y 'Robinson Crusoe 3D'.

-A partir del 1 de octubre, se amplía esta oferta con ‘Los secretos de la gravedad película de animación Fulldome

-Y está abierto todos los días, hay sesiones desde las 11 h de la mañana y durante todo el día (los viernes, sábados y domingos hasta el 8 octubre de 2018 la última sesión es a las 20 horas).

‘Ritmos de América’, el último estreno

-La nueva película 'Ritmos de América' descubre al espectador la riqueza del patrimonio musical de estadounidense de la mano del compositor Aloe Blacc, quien recorre las singulares raíces musicales del país siguiendo las huellas de Louis Armstrong, a través de lugares y manifestaciones culturales estadounidenses.

-Durante el filme, Blacc visita ciudades icónicas de la música de Estados Unidos, incluyendo New Orleans (Lousiana); Chicago (Illinois).; New York City (New York); Nashville y Memphis (Tennesse) y Miami (Florida), donde explora la mezcla de culturas que dieron lugar a géneros musicales estadounidenses como el jazz, el blues, el country, el rock and roll, el hip-hop, y muchos más.

'Dream Big' es un documental que permite conocer el ingenio humano detrás de las maravillas de la ingeniería, como la Gran Muralla China hasta robots subacuáticos, coches solares ociudades inteligentes. La necesidad de conservación y belleza del mar es la temática de 'El océano secreto de Jean-Michel Cousteau' filmada en doce lugares de rodaje alrededor del mundo incluyendo Fiji, las Bahamas, California y las Islas Bimini. Por cierto, últimas semanas para ver esta película porque se va de la cartelera a partir de octubre.

Del mar a la naturaleza salvaje con 'America Wild' que muestra algunos de los parques naturales más famosos de Estados Unidos a través del viaje que realizan tres modernos exploradores: el alpinista Conrad Anker, el fotógrafo de aventura Max Lowe y la artista Rachel Pohl.

La astronomía y exploración espacial tiene también su película en el Hemisfèric con 'Viaje al Espacio. Próxima parada Marte' que muestra las misiones más importantes desarrolladas gracias a la evolución de la tecnología aeroespacial y que permitirán en un futuro llegar a aterrizar en Marte.

En la oferta infantil del Hemisfèric, destaca 'Robinson Crusoe 3D', película realizada por nWave Pictures y está calificada como apta para todos los públicos con el distintivo especialmente recomendada para la infancia, y 'Caminando entre dinosaurios: planeta prehistórico 3D' es una inmersión en 3D que narra la historia de dos dinosaurios desde que nacen y su lucha por sobrevivir. Con esta película el Hemisfèric complementa los contenidos dedicados a estos animales y que los visitantes pueden seguir conociendo en exposición del Museu de les Ciències “Els nostres dinosaures”.

Y a partir del 1 de octubre, se amplía esta oferta con ‘Los secretos de la gravedad película de animación Fulldome sobre el viaje de dos amigos a través del espacio y el tiempo tras los pasos de Albert Einstein. ¿Por qué los objetos siempre caen al suelo? ¿Cómo estructura la gravedad el sistema solar y el universo a gran escala? ¿Cómo interactúa la materia-energía con el espacio-tiempo? Estas y otras muchas cuestiones encuentran respuesta en esta proyección protagonizada por Limbradur, un joven aprendiz de mago que sueña con ser astronauta, y Alby, un pequeño e inteligente robot programado para almacenar y compartir conocimiento.

Entre las acciones puestas en marcha por el XX aniversario destaca el Concurso Fèric :

Para todos aquellos que les gusta el cine y contar historias a través de una cámara, hemos convocado el concurso de cortos Fèric con un primer premio de 2.000 euros. Buscamos la mejor historia inspirada en el #Hemisfèric. El plazo de entrega de los trabajos será hasta el 30 de noviembre de 2018.