Tribunales Lendoiro asegura con rotundidad ante el juez que el Levante-Zaragoza «estaba amañado» El expresidente del Deportivo asegura en su comparecencia como testigo que el daño que les hizo aquel descenso «fue brutal»

El expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro ha recordado este martes que el descenso del equipo gallego a Segunda División en 2011 por el supuesto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza y su derrota ante el Valencia le hizo un daño «brutal».

Después de haber prestado declaración, por videoconferencia, desde los juzgados de A Coruña en el caso que se juzga en Valencia, el exdirigente ha asegurado que «a nadie le debe quedar ninguna duda» de que el encuentro entre el Levante y el Zaragoza «estaba amañado».

El que fue presidente del Deportivo durante 25 años ha indicado que no fue Sergio González, exfutbolista del cuadro gallego que entonces jugaba en el Levante, el que le dijo que aquel encuentro estaba amañado porque las relaciones entre ambos «estaban rotas».

Lendoiro ha considerado «un poco extrañas» las preguntas que le formuló el abogado del Deportivo en el juicio, por ejemplo, quién le había dado el soplo.

«Pareciera como si fueras el enemigo cuando yo he sido la persona que ha abierto el melón. Es una pregunta verdaderamente increíble en una situación que llevó al Deportivo a Concurso. El daño que nos hizo aquel descenso fue brutal. Parece que esos temas de indemnizaciones no le preocupan mucho y que lo único que le preocupaba era quién me había dado el chivatazo», ha dicho.

El expresidente blanquiazul ha explicado que, según le han dicho, el Deportivo está «pidiendo indemnizaciones de tres o cuatro millones de euros cuando documentalmente se puede probar que de forma material ha perdido más de 25 millones y de forma inmaterial el precio es increíble».

González niega haber advertido a Lendoiro

Precisamente, el exfutbolista del Levante, Sergio González, ha negado en su comparecencia como testigo en el proceso haber advertido a Lendoiro, de ese presunto arreglo, que dice no conocer.

«No», ha respondido al ser preguntado por si había advertido al directivo gallego. En la denuncia que arrancó este proceso, el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que Lendoiro le advirtió del posible amaño tras una conversación con Sergio González.

«No hablé con Lendoiro en ningún momento. No hablé con nadie de nada porque no había nada que hablar», ha explicado González, que ha asegurado que «se puede mirar en el registro de llamadas».

Además ha dicho que salió del Deportivo interponiendo una denuncia y que eso tensó la relación entre ambos. González sí que admitió haber hablado en los días previos al choque con algunos jugadores del Deportivo de La Coruña pero que «en ningún momento» le transmitieron que pudieran estar preocupados por ese amaño.

«No hacía falta que ni me lo dijeran, sabían que íbamos a apretar», ha apuntado González, quien ha incidido en que no fue conocedor de ningún arreglo. «Que yo viera y que yo sepa, no», ha señalado.

El ahora entrenador del Valladolid ha dicho que se enteró hora y media antes de que no iba a ir convocado para ese choque y que lo siguió desde la grada. También ha dicho que se quedó «rabioso» tras haberse quedado fuera. «Vi un partido más que correcto. Que queríamos intentar ganar pero que no pudimos», ha resumido.

González también ha explicado que en su día denunció a la revista Interviu por haber publicado que fue él quien transmitió a Lendoiro ese supuesto arreglo y que finalmente se llegó a un acuerdo para que quitaran «la huella digital» de esa noticia.

«No noté nada raro»

El exárbitro David Fernández Borbalán -también testigo en la causa- ha asegurado que no notó «nada raro» en el encuentro entre los granotas y los maños.

«Para mí fue un partido normal, disputado», ha explicado el antiguo colegiado, que ha negado haber recibido ninguna llamada ni antes ni después del choque advirtiéndole de ese posible arreglo.

Fernández Borbalán ha aseverado que «ninguno de mis ayudantes me dijo nada tampoco» y ha apuntado que «como notarios» que son, era su «obligación» haber reflejado cualquier situación extraña que hubieran detectado.

Fernández Borbalán también admitió que no le consta que ningún colegiado haya reflejado nunca en un acta un posible amaño.

Cambios en las nóminas de los jugadores

El resto de testigos que han comparecido durante esta jornada del juicio han confirmado que se produjeron cambios en las nóminas de los jugadores pero aseguraron que no afectaron a las cantidades totales y descartaron saber de ese presunto arreglo.

María Magallón, empleada del Zaragoza desde 1987, ha explicado sobre las nóminas que en julio de aquel año «hizo una nomina nueva que se denominó extra, en la que estaban las primas por permanencia, las de partidos y otras cantidades que no estaban contabilizadas y que había que regularizar con Hacienda y el 5 de agosto se presentaron».

«En septiembre me dijeron que dividiera las nominas en tres, primas por partidos, por permanencia y otra con otros conceptos», ha señalado Magallón, queha asegurado que el total no cambió.

«Todo lo que se me presentó como primas está contabilizado y declarado», ha afirmado la empleada que ha indicado que era Francisco Porquera, directivo entonces del Zaragoza y uno de los acusados, quien le dijo las cantidades que correspondían a las primas de cada jugador.

Santiago Nebot, abogado de la AFE, ha dicho recordar que Luis Rubiales, que entonces era presidente del sindicato de jugadores, visitó el vestuario del Zaragoza antes del choque y que cree que se hizo a instancias de la Liga por las sospechas que había.

«En cada partido sobre el que hay comentarios solemos ir para recordar que no pueden hacer cosas ilegales. Nos informaba la Liga de los vestuarios a los que había que visitar», ha señalado Nebot, que dijo entender que «si visitó el del Zaragoza, visitaría el del Levante».

También ha confirmado que, meses después, estuvo en la notaria acompañando a jugadores del club para adherirse al convenio del concurso de acreedores y que en un principio no querían hacerlo porque no coincidían las cantidades que ellos reclamaban con las que aportaban los administradores concursales.

«Los administradores concursales no reconocían las primas y los jugadores no entendían por qué no estaban. En las nóminas, creo recordar, había un pacto de los futbolistas con el Zaragoza, en el que se reflejaban las primas como salario. Si se mantenía en Primera tenían derecho a cobrarlas pero si no, no», ha señalado.

Nebot ha dicho no recordar el contenido de una conversación en la notaría con Javier Tebas, presidenta de la Liga y denunciante, pero ha afirmado que sí que sabía «porque lo habíamos comentado, que él iba con la mosca tras la oreja de que esos importes (descuadrados) podían corresponder al dinero destinado a la compra del partido».

Tras mostrarle el fiscal una nómina aportada por el club con el nombre «paga extra 8» que teóricamente recogía los pagos de las primas grupales alcanzadas según un pacto verbal, Nebot ha dicho no haber visto nunca esa nómina.

Jose Luis Royo Areste, que entonces era subdirector de una sucursal de Bantierra, ha negado que Javier Aguirre, exentrenador del Zaragoza hubiera realizado «ningún reintegro en mi sucursal» ni tampoco una extracción importante de dinero.

«Se lo puedo asegurar porque estaba yo allí y cuando hay una cantidad de dinero me suelen avisar», ha apuntado Royo, que ha asegurado no conocer a ningún responsable del club maño. También ha negado que Aguirre hubiera dejado en su oficina varios papeles en blanco firmados para que luego fueras rellenados. «Es inadmisible», ha subrayado.

El Zaragoza está acusado como persona jurídica -no así el Levante- al igual que su expresidente, Agapito Iglesias, dos exdirectivos, Francisco Checa y Javier Porquera, su exentrenador Javier Aguirre y el exdirector deportivo Antonio Prieto.

Los jugadores y exjugadores acusados son, por parte de aquella plantilla del Zaragoza, Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo da Silva, Ander Herrera, Gabi Fernández, Jorge López, Braulio, Ponzio, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Adam Pinter, Javier Paredes, Leo Franco, Jarosik, Ikechukwu Uche, Lafita, Nicolás Bertolo y Said Boutahar.

De los que formaban parte del Levante, son Miguel Pallardó, Gustavo Munúa, Rafael Jordá, Sergio Ballesteros, Juanfran García, Javi Venta, Rubén Suárez, Xavi Torres, Wellington da Silva, Jefferson Montero, Robusté, Manuel Reina, Caicedo, Cristian Stuani, Vicente Iborra, Héctor Rodas, Xisco Muñoz y David Cerrajería.

El fiscal solicita para los exdirectivos del club, dos años de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de 50 euros. Para cada uno de los 36 futbolistas procesados se plantean penas de dos años de cárcel y seis de inhabilitación para la práctica profesional del deporte. La Liga eleva la petición hasta los cuatro años de prisión, la condena máxima prevista para delitos de corrupción deportiva.