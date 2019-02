Cultura Lena Headey, de Juego de Tronos, verá la última temporada con «amigos, mucho vino y pañuelos» La actriz ha visitado Heroes Comic Con de València, donde ha protagonizado un panel de preguntas y respuestas

Lena Headey, conocida por su interpretación del personaje de Cersei Lannister en Juego de Tronos, ha desvelado que verá la octava y última temporada de la popular serie de HBO "en casa, con amigos, mucho vino por delante y unos cuantos pañuelos". Headey se ha mostrado satisfecha con la nueva temporada, ya que cree que los escritores de la serie han logrado un "muy buen final".

Esto ha sido todo lo que la actriz ha podido desvelar de la temporada, que se estrenará este mes de abril, durante su visita a la Heroes Comic Con de València este sábado, donde ha protagonizado un panel de preguntas y respuestas en el que los aficionados de la serie han tenido la oportunidad de preguntarle diversas curiosidades sobre su personaje.

"Cersei comienza desde una situación muy difícil porque ha perdido mucho de lo que quiere, pero nunca hay que subestimarla", ha explicado Headey cuando le han preguntado sobre cuál será el destino de su personaje en la nueva entrega.

Ante un gran público que no simpatizaba con la familia Lannister pero sí con el 'Team Cersei', Headey ha contado que "adora a su personaje" y ha afirmado que "sería divertido salir una noche con Cersei de fiesta" ya que "no se disculpa nunca por nada".

Cuando entre el público le han preguntado cuál ha sido el mejor momento de la serie para ella, la actriz que da vida a Cersei ha contestado que "lo mejor" ha sido "pasar diez años de su vida creando vínculos de amistad y amor entre sus compañeros".

Representación de mujeres

Además, Lena Headey ha subrayado la representación de las mujeres en Juego de Tronos plasmada no solo en su personaje, sino también en el de Arya y Sansa Stark, interpretadas por Maisie Williams y Sophie Turner, respectivamente. "Son mujeres que han comenzado con una situación muy difícil, pero que después han conseguido tener poder, ser parte muy importante en la trama de Juego de Tronos y sobrevivir a muchas dificultades", ha manifestado.

Preguntada por su futuro profesional una vez acabada la última temporada de la exitosa serie de HBO, Lena Headey ha destacado su papel en la película 'Luchando con mi familia', que llegará a los cines el 11 de abril, y ha explicado que se dedicará a varios proyectos, entre los que se encuentra un videoclip.

En referencia al éxito que ha alcanzado la serie desde que se estrenó en 2011, Headey ha declarado que "no esperaba que el éxito fuera tan grande, dado que la fantasía no es un género que triunfe muchísimo". "Juego de Tronos ha hecho que la fantasía mole", ha agregado la actriz, al tiempo que ha valorado el rodaje de la serie como: "nueve años de mi vida en los que he disfrutado muchísimo".

"He pasado los últimos ocho años de mi vida trabajando en Juego de Tronos intentando no caerme por las escaleras", ha bromeado la actriz cuando le han preguntado por una anécdota desconocida para el público sobre ella o su personaje.

Trayectoria

Headey es conocida en medio mundo por su papel de la ambiciosa Cersei Lannister, personaje que le ha valido cuatro nominaciones a los premios Emmy y una a los Globos de Oro. Nació en Hamilton (Islas Bermudas) en 1973 y se trasladó a Inglaterra con ocho años. En la década de los noventa debutaría en 'El país del agua', junto a Jeremy Irons, y en la galardonada 'Lo que queda del día'.

Su primer papel protagonista llegó con la versión en acción real de 'El libro de la selva'. Después participaría en filmes como 'Posesión', 'El juego de Ripley', 'Rumores que matan', o 'El secreto de los hermanos Grimm'.

En 2006 se hizo popular por ser la más conocida de las mujeres espartanas, la reina Gorgo en la adaptación de '300', el cómic creado por Frank Miller. Y tomó el relevo en 2008 de Linda Hamilton en la versión televisiva de 'Terminator: Las crónicas de Sarah Connor'.

Desde 2011 es Cersei Lannister en 'Juego de tronos', una mujer con carácter que lucha por hacerse hueco en un juego de poder gobernado por los hombres. La premiada adaptación de los libros de George R.R. Martin le han valido a la actriz cuatro nominaciones a los premios Emmy y una a los Globos de Oro.