La juez sigue la pista de cuatro millones «perdidos» de la red de Zaplana

Una de las ramificaciones internacionales más importantes con las que contaría la red que presuntamente promovió el exministro Eduardo Zaplana fue Andorra. Así lo sostienen los investigadores del caso Erial, que dirige el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia e indaga en el presunto cobro de comisiones ilegales obtenidas a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Esas cantidades se desviarían a diversas sociedades extranjeras para blanquearlas y, posteriormente, repatriarlas a España e invertirlas.

La trama de este país llegaría a manejar hasta nueve millones de euros en efectivo. Un total de 4,8 fueron transferidos a Imison Internacional, la sociedad clave en todo este asunto. Pero el resto, alrededor de 4 millones más, se desconoce adónde fueron a parar o, incluso, qué origen tenían. Se trata, pues, de uno de los mayores interrogantes que existen ahora en la investigación, según varias fuentes.

La coordinación sigilosa entre la magistrada Isabel Rodríguez, el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce y la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO), unido a la colaboración de Andorra –después de que se cursaran varias comisiones rogatorias–, han permitido recoger numerosa información hasta el momento. De hecho, debido a estas peticiones de asistencia judicial se descubrió que el país ya había abierto una investigación por blanqueo de capitales a la red de Zaplana.

El exministro habría contado con dos de sus supuestos colaboradores en el entramado: Joaquín Barceló y Juan Francisco García. El primero, alias «Pachano», fue el encargado de abrir dos cuentas en Andorra. Una, en 2006 a nombre de la sociedad instrumental panameña Merceron Investments -de la que era propietario-, que llegó a acumular tres millones en efectivo en diez meses. Para comprobar la identidad del cliente, la entidad revisó en su currículum que fue director general de control turístico de la Generalitat y, hasta 2004, director de Relaciones Institucionales del parque temático Terra Mítica (de donde no se descarta que pudiera proceder alguna cantidad por comisiones).

Otra cuenta titulada por Barceló pertenecía a la Banca Privada de Andorra (BPA), en la cual ingresó seis millones en efectivo entre 2004 y 2009. En 2006, concretamente, llegan a abonarse en un mes casi cuatro millones en efectivo y otros 320.000 euros mediante transferencias. Cantidades que, además, coinciden en el tiempo con una de las transferencias de Sedesa (la empresa de los Cotino) a Imison. Esos seis millones acabaron siendo traspasados a otra cuenta en Andorra, esta vez de la sociedad panameña Puncak.

De Merceron, 3,3 millones fueron pasados a Imison. De Puncak, 1,5. No se sabe qué fue del resto del dinero.

La colaboración de Juan Francisco García también habría sido clave en Andorra. La UCO le atribuye participación activa en en el manejo de los fondos con, por ejemplo, ingresos en efectivo y operativas de compensación.

Operativa de los 540.000 euros entre Francisco Grau y Enrique Pina - ABC

La trama usó a un administrativo alicantino y dinero «B» del grupo Levantina para tener efectivo en España

Existe una operativa muy concreta que llamó la atención de los investigadores. Se trata de dos transferencias con destino a Andorra por 540.000 desde Imison, la sociedad que constituyeron en 2001 los Cotino en Luxemburgo -con, supuestamente, 600.000 euros en efectivo que entregó Juan Cotino a Beatriz García Paesa- y que en 2005 pasó a estar controlada por los presuntos colaboradores de Zaplana Joaquín Barceló y Francisco Grau.

A finales de ese año se realizan las dos operaciones a favor de dos cuentas de sociedades panameñas, Milliken International (140.000 euros) e Incaina Internacional (400.000 euros), de las cuales era apoderado Enrique Pina Navarro, del grupo empresarial Levantina (una gran compañía de Alicante dedicada a la Piedra Natural y otras superficies decorativas). Una tercera persona que nada tenía que ver con la trama global hasta ese momento. Motivo por el que fue llamado a declarar como testigo en los juzgados.

Las abrió, detalló ante la juez, con dinero no reflejado contablemente que había en «la caja» del grupo, llevándolo físicamente a Andorra, porque allí era más fácil debido a la mayor flexibilidad respecto al blanqueo de capitales. Ese dinero que usó para abrirlas «lo devolvían las sociedades en especie con piedras».

En su comparecencia, Pina explicó que era administrativo y que había realizado gestiones con Milliken e Incaina para la compra de maquinaria en España y su envío a Angola. Ambas estaban dedicadas a la explotación minera, de modo que el grupo Levantina tenía la exclusividad de la comercialización del producto en ese país.

En esa época, mantenía relación laboral con Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana y también del mismo grupo Levantina como agente externo. Pina explica que, con la finalidad de llevar a cabo esas inversiones en Angola, necesitaba que hubiera un mínimo de 540.000 euros en las cuentas de Andorra, algo que él no podría transferir. Y a lo que se ofreció Francisco Grau.

La solución definitiva fue la siguiente: Francisco Grau transfirió desde Imison los 540.000 euros a Milliken e Incaina y, a cambio, Pina le entregó en mano esa misma cantidad procedente de la «caja B» del grupo Levantina. Una manera de Grau de tener dinero en efectivo en España.

Los delitos que podrían comportar esta manera de proceder por parte de Pina estarían prescritos, de modo que no se puede actuar contra él. Cuando la UCO lo llamó a declarar, confesó que habló enseguida con Grau para decirle: «En qué lío me has metido». Y que éste le respodió que «dijera la verdad».