Las juergas con sexo, drogas y alcohol de los jubilados británicos en Benidorm

No todo es oro lo que reluce en la capital turística española. Las juergas de turistas británicos en la localidad alicantina de Benidorm-uno de sus destinos preferidos desde hace varias décadas- sorprenden ya a pocos, aunque resultan algo chocantes las que últimamente se montan muchos jubilados compatriotas suyos. Auténticas bacanales de sexo, drogas y alcohol en abundancia.

Así lo ha retratado el periódico sensacionalista Daily Mirror, que se ha hecho eco de las quejas vecinales y de empresarios del ramo hostelero por la imagen que generan de Benidorm. Su descripción escueta en el titular y en Twitter no deja lugar a dudas: «Jubilados británicos causan en el caos en Benidorm con sesiones maratonianas de alcohol, drogas y sexo».

En su descripción de este turismo desenfrenado y sin límites, el rotativo británico relata como algunos de estos jubilados entrados en años alardean de lo fácil que les resulta consumir cocaína y como se toman estas vivencias como una especie de regreso a la juventud, porque muchos conocían el municipio alicantino de la Costa Blanca de sus visitas a partir de los años 70 del siglo pasado.

Older Brits causing chaos in Benidorm with marathon drink, drugs and sex sessions https://t.co/m32mYgr9MYpic.twitter.com/UfXfai51q4