Juan Roig desvela las claves del éxito de Mercadona en la Universidad donde se tituló

«Estoy orgulloso de ser empresario. Tenemos que estar orgullosos de nuestras empresas y de los emprendedores que se lanzan a la piscina». Juan Roig, presidente de Mercadona y presidente de honor de EDEM Escuela de Empresarios, institución cuyo Centro Universitario está adscrito a la Universitat de València (UV), ha impartido esta tarde una ponencia en el Club del Emprendimiento de la Facultad de Economía ante medio centenar de estudiantes de ADE en la que ha vuelto a defender y poner en valor la figura del empresario y el emprendedor.

Juan Roig, que próximamente será investido Doctor Honoris Causa por la institución académica, ha recordado su paso por la Facultad: “Pertenezco a la tercera promoción, año 1973. Allí aprendí mucho a reflexionar y a abrir la mente a otras ideas”. En esa línea, ha explicado cómo fueron los orígenes y posterior evolución de Mercadona: “No os dejéis impresionar por lo grande que es, hasta los elefantes cuando nacen son pequeños; lo importante es ser una empresa ágil, no de gran tamaño”.

Al acto han asistido la rectora de la UV, Maria Vicenta Mestre, el decano de la Facultat d’Economia, José Manuel Pastor, numerosos vicedecanos y profesores de la facultad y medio centenar de estudiantes de la asignatura “Entrepreneurship: creación de empresas” del Grado en ADE, entre otros. Le ha acompañado también parte de su familia: su mujer Hortensia Herrero, sus hermanos Trinidad y Fernando Roig, y sus hijas Carolina y Hortensia Roig.

A continuación, Juan Roig ha destacado la importancia de que las empresas tengan un modelo. “ La teoría de Mercadona procede de ideas del mundo: de los trabajadores, de inspirarnos en otros y mejorarlos, de los competidores y de los libros”. “En la Facultat d’Economia aprendí a ser crítico con otras ideas, aunque vayan a contracorriente”, ha asegurado.

También ha lanzado una recomendación a aquellos que quieran emprender: “Si queréis hacer algo, o vais en dirección contraria, o lo demás está inventado”.

Además, ha enfatizado la importancia de la persona a la hora de crear una empresa: “Lo importante no es la idea sino cómo ejecutarla”. “El modelo es el collar que ordena todas las ideas sueltas. La diferencia se halla en escribirlo y en cumplirlo siempre, que es lo más difícil. En Mercadona, una vez lo hicimos, comenzamos nuestra expansión y nuestro crecimiento”, ha destacado a la vez que ha explicado los principales aspectos del modelo de Mercadona.

“Un buen emprendedor, un buen empresario, es también quien comparte su riqueza para contribuir al desarrollo de la sociedad. Si el éxito es compartido, se llega más lejos y sabe mejor”, ha subrayado Juan Roig, quien ha explicado todas las iniciativas que él está desarrollando, focalizadas en la formación y el emprendimiento a través de Marina de Empresas (ecosistema emprendedor que acoge a EDEM Escuela de Empresarios, Lanzadera y Angels) y en el mecenazgo deportivo a través del Valencia Basket y de la Fundación Trinidad Alfonso.

Asimismo, ha citado a los autores del libro Capitalismo Consciente al señalar que: “Al igual que las personas no viven solo para comer, tampoco las empresas existen solo para lograr beneficios. Pero siendo conscientes de que al igual que las personas no pueden vivir sin comer, las empresas no pueden vivir sin beneficios”. Además, ha querido hacer público su agradecimiento al Consell de Govern de la Universitat de València, el cual aprobó el pasado mes de octubre concederle el doctorado ‘honoris causa’.

Por su parte, José Manuel Pastor ha agradecido la participación de Juan Roig en este acto, destacando su perfil de emprendedor, puesto ya de manifiesto en su juventud cuando eligió estudiar Económicas, unos estudios incipientes en una facultad que, 50 años después, se ha convertido en la más grande y con más reputación de toda la Comunidad Valenciana, situada entre las 150 mejores del mundo y la primera de España en el área de Administración de Empresas según el ranking de Shanghái.

Pastor ha señalado que la sociedad necesita personas emprendedoras, tanto para crear nuevas empresas como para innovar y mejorar la competitividad de las existentes, formados con la educación, los conocimientos y los valores necesarios para ser buenos profesionales y mejores personas. La Facultat d’Economia, como centro universitario público y de calidad, está comprometida con la empleabilidad de sus estudiantes, con una docencia e investigación de excelencia, y en estrecha colaboración con la sociedad y la empresa valenciana.

“En mi opinión, aunque ya tenemos proyectos conjuntos, deberíamos ser más ambiciosos. Pienso que dos instituciones de la importancia y tamaño de Mercadona y de la Universitat de València tienen capacidad para ampliar esta colaboración a muchísimos otros ámbitos. Es nuestra obligación, por el bien de nuestra sociedad y por el bien de la juventud universitaria valenciana”, ha destacado el Decano.

La rectora ha señalado que la “Facultat d’Economia recibe hoy a uno de sus antiguos alumnos que ha destacado, y ha sido reconocido por ello, en la gestión de los negocios. Un hombre que es, también, un importante mecenas del deporte y de la cultura”.

En su intervención, la rectora ha recordado, también, el compromiso de Juan Roig con el sistema universitario, y ha remarcado el papel que ejerció como director académico de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València.

Previamente a la ponencia, Juan Roig ha visitado junto a José Manuel Pastor la exposición que está acogiendo la UV con motivo del 50 aniversario de la Facultat d’Economia y ha firmado en el Libro de Honor de la facultad.