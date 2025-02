Juan Roig critica la ausencia de representantes del Gobierno español en la final de la Europa League del Villarreal

El presidente de Mercadona , Juan Roig , ha criticado la ausencia de representantes del Gobierno español en la final de la Europa League que enfrentó este miércoles al Villarreal contra el Manchester United, en la que el equipo castellonense se alzó con el trofeo.

«Lo que más me sorprensió es que del Estado español no fue casi nadie. El único que fue era un cónsul. No tuvo tiempo ni de ir el embajador », ha lamentado Roig sobre la final europea que disputó ayer el 'submarino amarillo' en Gdansk (Polonia).

No obstante, Juan Roig ha añadido que, «por lo demás, estuvo fenómenal», al tiempo que ha celebrado el «gran éxito» del equipo y del presidente del Villarreal -su hermano, Fernando Roig -.

«Felicito a mi hermano, a la afición de La Cerámica -estadio del Villarreal-, que ayer sí se oyó, ya que fueron 4.000 espectadores. Fue un gran honor para todos los españoles, los valencianos y para el pueblo de Villarreal y la provincia de Castellón», ha destacado Juan Roig.