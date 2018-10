Entrevista Juan Ramón Adsuara: «No descarto optar a presidente provincial del PP; dependerá de muchas cosas» El nuevo responsable de la gestora en Valencia reivindica el papel del municipalismo y admite conflictos en las candidaturas de algunas localidades

Movilidad sostenible, servicios sociales, puertas abiertas del Ayuntamiento... los folletos que adornan algunos pasillos del consistorio de Alfafar y los mensajes fuerza de su alcalde más bien podrían recordar a los de gobiernos como el valenciano, formado por partidos de izquierdas. Pero al frente de este municipio se encuentra el popular Juan Ramón Adsuara, uno de los llamados «versos sueltos» del PP. Ya fuera del edificio, no sin antes atender a varios vecinos, se siente libre para hablar de su nuevo cargo como presidente de la gestora provincial de Valencia tras la decisión de Génova de introducir cambios. Y admite: «Advertí a Génova de cómo soy. Y no pienso cambiarlo».

¿Cómo recibió el encargo de dirigir la gestora?

Me llamó Isabel Bonig comentándome que había tenido una reunión en Madrid y que uno de los nombres que estaba encima de la mesa era el mío. Me trasladó que era el de más consenso entre Génova y Valencia. Posteriormente me contactaron desde la dirección nacional.

¿Qué le han pedido exactamente?

Que trabaje para seguir con la gestora ya que Rubén Moreno tiene más dedicación en Madrid. Que tenemos que acabar de unir lo que personas como él o como Antonio Clemente han empezado, cosa que les agradecí. Y que tengo que seguir ganando la alcaldía de Alfafar.

¿Nada más?

Yo les advertí sobre cómo era. No es que sea un rebelde, pero a lo mejor hablo más desde el punto de vista de lo que es la sociedad o los afiliados que desde la visión orgánica. Y eso no pienso cambiarlo. Les he pedido a mis amigos que, ahora que estoy en la columna vertebral del partido, me tiren de las orejas si cambio en esa manera de pensar.

¿Cómo se compaginan esos dos papeles que menciona que tiene, tanto del partido como de la calle?

Lo que une la alcaldía de Alfafar con la gestora es que ésta ratifica candidatos. Y hemos visto, y la crisis nos lo ha demostrado, que la línea a seguir está en lo que es política social y atender a las personas. Por lo tanto, puede ser un modelo a imitar. Por mi parte, lo que haré es poner a disposición de todos los candidatos cuando estén nombrados el «saber hacer» de mis compañeros de Alfafar.

¿Considera que su nombramiento significa una nueva etapa de interlocución entre el PPCV y Génova después de algunos desencuentros?

Creo que antes de aparecer yo por aquí ya había sintonía. Isabel tiene buena relación con Javier Maroto, con Pablo Casado, con Teo García... la regeneración ya había comenzado y lo que pienso que puedo aportar yo es ese punto de municipalismo que a lo mejor faltaba. Uno de los pilares de la regeneración es apostar por ello.

Y eso se consigue desde el mismo territorio.

El discurso que se puede predicar es el que se ha puesto en práctica. Desde la alcaldía atendemos constantemente a los vecinos, te da pálpito de la sociedad. Eso no se puede perder.

En la gestora hay personas afines a Casado y personas que mantienen buena sintonía con Isabel Bonig. ¿Se considera usted una persona de Bonig? ¿En qué sector del partido se encasilla?

Yo como soy algo marciano, cuando me senté el miércoles a presidir la gestora no sabía de quién era cada uno ni a quién habían votado. Por lo que vi, los miembros habían sido elegidos por sus méritos, capacidades y actitud. Todo lo que hasta ese momento había pasado ya no existe. No voy a preguntar de dónde vienen. Estamos aquí para aunar. Lo único que les pedí es un ejercicio de responsabilidad porque ahora nuestro trabajo es la ratificación de las candidaturas de municipios de menos de 20.000 habitantes.

¿Cómo van esas candidaturas? ¿Se están encontrando muchos problemas?

Pues como en todas partes hay algunos problemas. Unos aislados, otros crónicos y otros por individualismos. Pero en la reunión del próximo lunes ya tenemos que salir con un cronograma de nombramiento de ejecutivas y de comités electorales. Hay que dar un pistoletazo para que la gente ya se pueda ir posicionando, buscando su equipo, saliendo a la calle. En definitiva, lanzando la campaña. Los sitios más conflictivos se irán resolviendo. Igual en tres o cuatro semanas todo pueda estar bastante avanzado.

¿Entonces habrá candidatos en todos los municipios de menos de 20.000 habitantes antes de final de año?

Antes de Navidad casi todo el mundo debería de saberlo ya.

¿Tiene constancia de intentos de presidir la gestora que luego no salieron adelante?

No. Hemos empezado un nuevo ciclo y mirar atrás es perder el tiempo.

¿Este cambio es sólo para los siete meses que quedan hasta elecciones?

Por mi parte, en un principio, es para los tres primeros meses sobre todo. Después, la mayoría de personas ya tendrá su equipo, su lista, y lo único que tendremos que coordinar son los ejes de campaña y un poco de formación para los candidatos marcando las líneas estratégicas.

¿No existe un proyecto provincial más allá de la confirguración de las propias listas municipales?

En principio no. Es la gestora, la alcaldía de Alfafar y pensar en el modelo de futuro de la ciudad. Sería nuestra tercera legislatura y tenemos proyectos para consolidar lo que empezamos hace ocho años. Es el único objetivo cierto y concreto encima de la mesa. A nivel provincial no lo sé. No sé qué querrá el partido que haga.

¿Pero se podría ver en algún escenario optando a presidente provincial?

Dependerá de muchas cosas. No lo descarto. Estoy a disposición del partido, pero estoy por convicción. Si este es mi paso y es temporal y luego tengo que volverme a la alcaldía seguiré con mi camino.

¿Siente que contaría con el respaldo de Génova para dar ese paso?

Creo que Génova dejaría actuar porque cree en la democracia interna.

En caso de que eso ocurriera, ¿habría un acuerdo con Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles después de que ambos intentaran presentarse?

Debe de llegarse a un acuerdo con todo el partido, no sólo con ellos dos. Todos tenemos que sumar y nadie se puede quedar fuera.

¿Sabe si habrá congreso provincial inmediatamente después de las elecciones de 2019?

No lo sé. Poc a poc. Los acontecimientos ya irán diciendo hacia adónde hay que ir. Pero lo importante es centrarse en este momento.

Desoyó a la dirección regional cuando protestó en Madrid contra Rajoy por el transporte metropolitano y se denomina a usted mismo como «un poco marciano». ¿Cómo lleva ser considerado un «verso suelto» en el partido?

En la anterior legislatura, en 2012, y ante la situación en la que nos encontrábamos, estuve a punto de recoger firmas con otros alcaldes para escribirle una carta a Montoro. Yo sí que creo que estamos aquí para rescatar personas. No cabía ni cabe en mi cabeza tener un remanente de 700.000 euros y dárselo a los bancos, a los que hemos rescatado. Cuando estás atendiendo a familias a pie de calle porque te esperan en la puerta del Ayuntamiento con recibos a los que no podían hacer frente, no puedes comprender los datos macroeconómicos ni los objetivos de déficit. No sé cómo podemos amortizar deuda cuando tenemos tantas deficiencias en asuntos sociales. Y después de cuatro años yo me siento engañado por el Consell que tenemos actualmente. Empecé incluso creyendo en la política de Mónica Oltra, pero ahí se quedó. En un bonito discurso el primer mes sin volver a aparecer para nada. Siguen siendo los ayuntamientos los que se hacen cargo de las necesidades de las personas. Algunos me llaman verso suelto y yo creo que es sentido común. Y eso está por encima de la ideología.

¿Cómo vive esa relación con el Consell desde un Ayuntamiento?

Nosotros hacemos nuestros planes a nivel local y con los recursos propios. Actuamos como mini consellerias en base a nuestras necesidades. La diputación se ha desmarcado, la mancomunidad ni está ni se le espera. Con el Consell para mí han sido cuatro años en blanco, de mucho plan y mucho power point, pero de pocos hechos.

¿Qué le parece la propuesta de vaciado de competencias de las diputaciones?

Habría que hacer una redistribución, es cierto. Posiblemente las diputaciones deberían ser para municipios de menos de 25.000 habitantes y la conselleria para más. Pero bien financiado y con recursos suficientes para atender. Hay un abismo entre el municipalismo y Generalitat. Hoy en día es muy difícil que te atienda un director general. En la diputación sí que tienes la puerta más abierta.

¿Cómo es su relación con la Diputación de Valencia?

Buena. Personalmente con todo el mundo. Aunque pienso que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes estamos discriminados. Además, pienso que tendrían que darse las subvenciones con un seguimiento de dónde acaban. Hay municipios pequeños que tienen todas las necesidades cubiertas y nosotros no. Eso hay que cambiarlo.