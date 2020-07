Tezanos, el amigo de Pedro y Pablo

Actualizado: 16/07/2020 18:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tezanos es una pequeña y hermosa localidad de la siempre atractiva y atrayente Cantabria, a la que hoy no le podemos dedicar la atención que se merecería porque toca hablar del otro Tezanos. De José Félix Tezanos Tortajada en su papel de verdadero y entregado amigo de sus amigos que son sus jefes. Este Tezanos es el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS en sus siglas, que siempre está dispuesto a echar una mano a quien lo necesite, siempre que el necesitado se llame Pedro Sánchez o Pablo Iglesias.

Que el Partido Socialista no mejora sus resultados en Galicia, en donde ni de coña ha hecho sombra al PP de Alberto Núñez Feijóo, por mucho que en su contra se emplease a fondo el propio doctor Sánchez, ahí está el amigo Tezanos con sus chipiritifláuticos sondeos diciendo que el PSOE mejoraría sus resultados en toda España de haber elecciones en este momento.

Si es Unidas Podemos quien no consigue ni un solo escaño en el parlamento gallego, Tezanos se saca de la chistera –por no mencionar la parte de su anatomía en la que se generan semejantes utopías— unos pronósticos que alivian el contundente revolcón que los gallegos han dado en las urnas a los candidatos que el señor de Galapagar presentó en Galicia. Ni uno ha conseguido escaño, que ya es coña.

Si son los vascos los que no se dejan seducir por las ofertas electorales de Unidas Podemos, reduciendo de once a seis los escaños, el equipo de cazafantasmas de Tezanos se pone en acción y le da al partido del vicepresidente segundo –o lo que va quedando del mismo— la pequeña alegría de que sigue siendo la tercera fuerza más votada.

Tezanos no tiene pudor alguno en retocar –a martillazos o con un soplete si es necesario, como así parece que ha sido— las estadísticas y los sondeos para que ni Pedro ni Pablo caigan en la pesadumbre, el desánimo o la depresión. El partido del primero ratificaría triunfo, el otro subiría a la tercera plaza superando a Vox, dice el sociólogo socialista. El que no se consuela es porque no tiene un amigo como Tezanos que, una vez más, agradecido como es, no ha tenido el más mínimo pudor en devolver el favor regalándoles unos estupendos resultados paliativos de la migraña electoral que ambos padecen.

Migraña que en lo que respecta a Pablo iglesias se ve agravada por el injustamente conocido como caso Dina, porque deberíamos denominarlo con mayor propiedad caso Iglesias. Porque ha sido él quien ha urdido semejante lío que ya veremos como acaba. De no ser vicepresidente del Gobierno y de no necesitar Pedro Sánchez los votos podemitas para seguir siendo presidente Pablo Iglesias ya habría sido destronado y puede que imputado.

Debería estarlo ya, al menos, por el manifiesto desprecio hecho a las mujeres a través de Dina Bousselham cuya tarjeta de su teléfono móvil mantuvo Pablo Iglesias a buen recaudo “con el fin de protegerla”. A Dina, no a la SIM. Antológica declaración del machista mas carcamal. Sí, eso dijo, este falso adalid del feminismo, porque en realidad es un ejemplo del más chusco hetero patriarcado, al que los hechos traicionan su hueca palabrería y le convierten en el ejemplo más evidente de ser y hacer todo lo contrario a lo que dice ser y defender.

Cuanto mas crece el poder personal de Pablo Iglesias Turrión, se incrementan sus bienes y son mayores los beneficios que le proporciona el ejercicio del cargo, menor es el poder real de su partido. Los cada vez más menguantes resultados electorales de Hundidas Podemos no hacen sino poner a las claras la progresiva pérdida de apoyos. ¿Acaso pensó el capo podemita que la compra del casoplón de Galapagar, forzar el nombramiento de su compañera Irene Montero como ministra, o hacerse custodiar su chalet y hasta la calle de su urbanización por decenas de guardias civiles no iba a tener repercusión electoral? Por mucho que sea el la actitud acrítica de una parte del convencido votante podemita, que sigue ciego y sordo ante todos estos hechos, en abierta discrepancia con lo defendido por PI en los tiempos del 15M, parece ser que cada vez son más los votantes que no se tragan su mensaje, del todo discrepante entre lo que dijo que haría y lo que viene haciendo desde que pisó la moqueta del Congreso. Un poder que se ha visto incrementado desde que cató las mieles gubernamentales porque Pedro Sánchez, a despecho del insomnio que dijo le produciría, terminó por hacerle vicepresidente y a ella ministra. Casi nada.