Si es por eso, echad a Messi

«Que la echen a la calle». Es la exigencia que individuos e individuas independentistas han hecho llegar a la presidencia del Parlament de Catalunya para que procede de tal modo contra Amparo Izquierdo. ¿Su pecado, delito o falta para que se le imponga tan dura sanción? Amparo es camarera en la cámara autonómica catalana. Entrevistada en TV3, Amparo respondió en español. Hasta ahí podríamos llegar, braman los hijos políticos, los putativos y los otros de Torra, a los que con toda razón podemos considerar como auténticos torreznos.

Y eso, que se manifestase Amparo en una de las dos lenguas oficiales que se hablan en Cataluña, ha provocado una airada reacción en su contra por parte de miembros y miembras de grupos independentistas. Mayormente lo han hecho en forma de relinchos y/o rebuznos en las redes sociales (ojo, el burro es el animal totémico del separatismo catalanista, así que no se me pongan exquisitos) dedicándole gruesos insultos, denuestos y amenazas.

A ella y, de paso, al resto de españoles. He aquí una muestra aparecida en Twitter publicada por un fulano o fulana que no merece ser ni siquiera citado por su falso nombre, apodo o seudónimo bajo el que se oculta: «Hay que conseguir que en Cataluña les dé vergüenza hablar español. Se tiene que hacer evidente que el español es la lengua de los inadaptados, de la chusma, de la parte más guarra de la sociedad, de los que viven en guetos, de extranjeros…»

¿Cómo es el reclamo publicitario de la propia Generalitat catalana invitándonos a pasar las vacaciones en su tierra? ¡Ah, si, «Cataluña es tu casa». O sea, que para invitarnos sí usa la misma lengua que usamos los inadaptados para que, olvidando tanta injuria y desprecio como nos han dedicado , vayamos al Principat a pasar unos días de descanso.

Amparo Izquierdo es de Las Pedroñeras, famosa población por la calidad de sus ajos y de un restaurante, Las Rejas, que ya cerró sus puertas para desconsuelo de tantas y tantos que disfrutamos, entre otras exquisiteces, de su sopa fría de ajo. Amparo ya lleva once años como camarera en el Parlamento de Cataluña y por hablar en castellano se ve a los pies de los caballos. O de los asnos, por aquello que se dejó anotado líneas arribas referido al rucio catalán. ¿Para cuándo el manifiesto de las feministas catalanas y de toda España defendiéndola como mujer y trabajadora? Lo pregunto para poder hacerme eco de su solidaridad, por si llegasen a hacerlo público antes de que termine de escribir este artículo, y pueda dar noticia de ello. Porque noticia sería por su excepcionalidad una manifestación de apoyo en ese sentido. Me temo que no lo habrá. Que las feministas y las feminazis seguirán afónicas porque sus gorgoritos sólo se escuchan según y como.

Por cierto, muchos mas años que Amparo también lleva en Cataluña el jugador del FC Barcelona Lionel Messi, al que nunca se le ha escuchado una frase en catalán cuando ha sido entrevistado en TV3 o en cualquier otro medio. Por lo tanto, si el Barça encarna las esencias del catalanismo, según han proclamado en repetidas ocasiones sus dirigentes actuales y los anteriores, que no se han escondido sino todo lo contrario en dar apoyo a los propósitos separatistas de un gran número de sus socios, y uno de sus trabajadores no habla catalán, que esos mismos dirigentes actúen de modo consecuente y lo echen a la calle. Se llame Messi, Ter Stegen o Dembelé.

Pero, mejor será no caer en las provocaciones de esos merluzos que por el hecho de formar parte del Parlament de Catalunya no dejan de serlo si piensan y actúan como merluzos. Mejor será que Amparo siga trabajando como camarera. Y también Messi, jugando al futbol con el primor con que suele hacerlo aunque no hable catalán ni siquiera en la intimidad.