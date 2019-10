Política Joan Baldoví defiende el derecho de autodeterminación «dentro de los límites democráticos y pacíficos» El cabeza de lista de Compromís al Congreso apoya la resolución del Bloc sobre la amnistía de los políticos condenados porque «puede propiciar un diálogo»

Las diferencias entre las almas que cohabitan en Compromís respecto a la cuestión nacionalista suelen manifestarse especialmente cuando Cataluña entra en el debate político. Mientras el Bloc aprobaba hace escasamente una semana una resolución en la que defendía la amnistía de los políticos condenados, el derecho a decidir de los pueblos y criticaba la represión del Gobierno central, no pocos miembros de la coalición se lamentaban.

«¿Para qué esto ahora?», parecían preguntarse algunos, a la vez que reflexionaban que todo se debía a la toma de posiciones de cara al congreso del Bloc de 2020. Durante todos los días posteriores al apoyo a ese documento, la mayoría de dirigentes se decantaban públicamente por el disimulo, las declaraciones descafeinadas -todas se resumían en «la gente en Compromís opina libremente»- y las evasivas para no pronunciarse por nada que les pueda perjudicar electoralmente.

Ocultar las notorias divergencias no supone que no existan, y de vez en cuando surgen en el discurso. Es lo que ha ocurrido este lunes. Después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, respondiera el sábado a su homólogo catalán, Quim Torra, que no incluyera a la Comunidad Valenciana «en sus ansias soberanistas», hay quien opta por no esconderse. Un ejemplo es el diputado Josep Nadal. «Aunque Puig no lo quiera, todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, también el País Valencià», ha publicado en Twitter.

Encara que Ximo Puig no ho vullga tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació, també el País Valencià. Pot ser s'hauria de preocupar més de què el seu partit vaja hui a manifestacions junt a VOX. — Josep Nadal (@JRNadal) October 27, 2019

Y otros, como el número uno de Compromís al Congreso, Joan Baldoví, tampoco se ponen del todo de perfil (aunque sin la contundencia de Nadal). «El derecho de autodeterminación está recogido y lo defendía hasta el PSOE en los primeros tiempos de la democracia. Cualquier pueblo puede tener derecho a decidir su futuro dentro de los límites democráticos y pacíficos», ha señalado en una comparecencia para presentar la campaña de los comicios del 10 de noviembre.

Respecto a la resolución de su partido (el Bloc), ha indicado que fue «genérica» y que quería poner de relieve que la amnistía «podía propiciar un diálogo y un principio de sentarse en la mesa». «El problema no se soluciona con más jueces ni sentencias», ha añadido. Sí ha dejado, sin embargo, un mensaje para Torra, remarcando que «sobran las declaraciones de políticos catalanes cuando hablan de aquí».

Pese a los posicionamientos voluntariamente constantes de Compromís, Baldoví ha asegurado que no tiene «ningún interés» en enfocar la campaña electoral en Cataluña y ha querido explicar, junto a la número dos, María Josep Picó, que ésta será más austera y los ejes en los que se centrará: proteger la tierra, cuidar a las personas, garantizar derechos y reclamar una nueva financiación autonómica, incluyendo propuestas como la subida del salario mínimo a 1.200 euros hasta 2025, permisos de hasta 24 meses por natalidad o adopción para ambos progenitores, la derogación de la reforma laboral o el «blindaje constitucional» de las pensiones.

Precisamente sobre la nueva financiación autonómica y el hecho de que Más País -la formación de Íñigo Errejón con la que concurren a las generales- proponga un modelo en el que primen unos criterios diferentes a los de Compromís, Baldoví ha comentado que se pondrán «de acuerdo». «El sistema ha de responder al coste efectivo de los servicios que prestan las autonomías en materia de educación, sanidad o dependencia, aunque se tengan en cuenta otros criterios como dispersión o despoblación», ha comentado.

Tras las críticas de algunos miembros de Podemos por «atacarles» cuando el experimento de Más País «no tiene buenas perspectivas electorales», el cabeza de lista al Congreso ha admitido que cree que los morados «no supieron cuidar las alianzas territoriales», pero que Compromís «no se dedica a atacar a nadie».