Música Los japoneses The Neatbeats, reyes del Rhythm «n» Beat, presentan en Valencia su último disco El grupo de Osaka, fundado en 1997 y con nueve álbumes a sus espaldas, están considerados como uno de los mejores representantes contemporáneos del sonido popularizado en Liverpool en los años sesenta

Sus directos son una fiesta continua, arrolladores desde el primer acorde. Rápidos y efectivos como pocos, los reyes del Rhythm ‘n’ Beat nipón recalarán este viernes 14 de febrero en la sala 16 Toneladas de Valencia, dentro de la gira de presentación en España de su nuevo disco, Operation The Beat (Majestic Sound Records). Serán los cabezas de cartel de la fiesta de presentación de la novena edición del festival Wáchina Wáchina, que tendrá lugar el 29 de febrero en la misma sala.

The Neatbeats son a buen seguro la mejor banda del planeta dentro del género del mersey beat -subgénero nacido en Liverpool en los sesenta y que tiene a los Beatles como principal referente-. Formados en 1997 en Osaka, llevan publicados hasta la fecha nueve LP's. A lo largo de sus más de veinte años de trayectoria se han labrado reputación a nivel mundial por su inmensa capacidad como instrumentistas, que les habilita para tocar diferentes estilos sin despeinarse, pasando del beat más contagioso al twist and roll más salvaje; una maquinaria perfecta de fiesta y diversión al servicio de su majestad Rhythm´Beat.

Compartirán cartel con Leadfoot & The Manster, súper dúo en el que milita Lee Tea, cabeza pensante de un puñado de bandas de cabecera del R'n'R contemporáneo, como los garageros The Branded o los reyes del horror trash, Thee Gravemen. En este grupo, Lee Tea une fuerzas con una leyenda del 60s punk, Måns P. Månsson, que durante la segunda mitad de los 80 capitaneó a una de las bandas más aclamadas del revival, The Crimson Shadows, y a finales del S.XX y principios del XXI lideró otro de los combos más potentes que ha dado el género, The Maggots. R'n'R grasiento, trash de alto octanaje y pinceladas de garage y punk.

Tras los conciertos, Xavi Castellar asumirá el control desde la cabina del dj. Castellar es una de las mentes pensantes del Gambeat de Barna y uno de los mayores conocedores y coleccionistas del género. Llevará al 16 Toneladas un maletín cargado de pildorazos de 60s punk y "psicodelicias".