Música Iboga Summer Festival presenta su edición más internacional Tavernes de Valldigna se prepara para recibir el festival con más artistas internacionales de nuestro país del 25 al 30 de julio

Además de la calidad musical, Iboga Summer Festival destaca por su gran entorno natural presidido por una cálida playa, actividades de día y de noche con una variada programación de talleres y charlas, espacios alternativos, una oferta gastronómica de primera, numerosas mejoras en sus servicios e infraestructuras y una destacada novedad: Iboga Kids.

Del 25 al 30 de julio se esperan en Tavernes de Valldigna a 50.000 melómanos que vivirán cinco días repletos de grandes conciertos de primer nivel y actividades lúdico-culturales a orillas del mar. A través de los años Iboga Summer Festival se ha consolidado como uno de los festivales de referencia para los amantes de la música balkan, swing, ska y world music, todos ellos estilos muy ligados al baile. Una amplia representación multicultural en su cartel que enriquece la propuesta cultural estival de la Comunidad Valenciana.

En el plano musical se espera la edición más completa hasta la fecha con un equilibrado y variado cartel formado por más de 70 artistas con grandes nombres de talla reconocida. Julian Marley , hijo del legendario Bob Marley, mantendrá viva la llama del reggae junto a su banda The Uprising. La reconocida cantante maliense Fatoumata Diawara acercará la tradición wassoulou, el jazz y el blues que confluyen por su voz y obra. La legendaria banda alemana Club Des Belugas actuará en exclusiva por primera vez en España, consagrados en los mayores festivales mundiales de jazz. El trío londinense Kitty, Daisy & Lewis brindarán a los asistentes su personal mezcla de swing, rockabilly, blues e incluso música india, un referente para público, artistas y crítica especializada. Y también cabe destacar la presencia de The Skatalites, banda considerada creadora del género ska, toda una leyenda musical que tras 50 años sigue recorriendo los cinco continentes. Esto es sólo una ínfima parte de un cartel que también lo componen bandas como La Caravane Passe, Russkaja, Taiwan MC (Chinese Man Records), New York Ska Jazz Ensemble, General Levy o La Phaze, entre muchas otras.

Si bien la música es el motor de Iboga Summer Festival, también hay un lugar importante para la cultura y el arte. Los asistentes encontrarán un recinto, rodeado de césped, con programación diaria de charlas y talleres lúdico-formativos. Entre ellos hallaremos el taller de astronomía y fotografía de larga exposición, el taller de cocina vegana impartido por el chef Miguel Ángel Sonka o los de sexualidad, parkour o yoga. En esta edición también estrenará una nueva Zona Kids ubicada en un recinto anexo. Un complemento concebido para que toda la familia pase unas vacaciones junto al mar realizando actividades tales como talleres formativos, la escuela de circo, cuenta cuentos o juegos acuáticos. Todo ello arropado por un gran despliegue visual, espectáculos circenses, performances y decoración.

Toda esta gran oferta quedará integrada en un recinto cuidado hasta el más mínimo detalle en sus servicios e infraestructuras. Destaca la nueva zona gastronómica con diversas opciones de comida artesanal de primera calidad, paellas elaboradas al momento y multitud de opciones para vegetarianos y celíacos. También se habilitarán zonas de relax con áreas de refresco y fuentes de agua potable gratuita. Y se acondicionará una zona de acampada exclusiva con amplias parcelas sombreadas en un suelo verde recién cortado, accesible para asistir con caravana o furgoneta, donde no faltará una zona de higiene personal con aseos de lujo con limpieza 24h, lavamanos con gel desinfectante y duchas individuales.

Un año más la Organización confirma su estrecha colaboración con CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), ofreciendo la oportunidad de asistir al festival a refugiados para que vivan una experiencia positiva y diferente. También reafirma su compromiso en la búsqueda de ser un festival verde, consciente y sostenible, con la colaboración de Ecoembes en el eje medioambiental y otras sinergias en los ejes social y económico.

Para más información consulta la web www.ibogasummerfestival.com