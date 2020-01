Los internos del CIE de Valencia denuncian con una huelga de hambre su «hartazgo» por el trato policial

ABC VALENCIA Actualizado: 05/01/2020 13:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los 85 internos del CIE Zapadores de Valencia han estado en huelga de hambre desde la noche de 3 de enero por el «hartazgo» del trato de la Policía Nacional y por considerar que están encerrados injustamente y en condiciones inhumanas, aunque ya han concluido su protesta, ha confirmado a EFE la Campaña CIEs NO.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado a EFE que esta mañana todos los internos han desayunado, que el hecho de que estén encerrados no depende de ellos sino del juez y que las condiciones en las que se encuentra en el centro han sido revisadas por diferentes instancias y no han encontrado ningún defecto grave.

Según el portavoz de la campaña CIEs NO, Adrián Vives, los internos empezaron a organizarse a mediodía del día 3 para empezar una huelga de hambre por considerar que están «encerrados injustamente y en condiciones inhumanas» y reclamar libertad.

«Al parecer el cúmulo de circunstancias que hemos denunciado en los últimos días -agresión policial a un interno, un menor encerrado, enfermos- les han llevado al hartazgo y se habían planteado la huelga», ha explicado, a la par que ha incidido en que una posible vulneración de Ley de Extranjería no debería suponer su encierro.

Ha explicado que esa misma tarde, desde la Campaña denunciaron la entrada de los antidisturbios en el CIE para realizar un cacheo a todos los internos, en su opinión, porque sospechaban de su acción de protesta y quería «amendrentarlos».

Sin embargo, ha indicado que esa misma noche los 85 internos no cenaron y al día siguiente tampoco comieron y «prácticamente todos» están siguiendo la huelga y ha trasladado que el director del CIE les preguntó el motivo de la huelga y ellos argumentaron que «por su libertad».

La Campaña CIEs NO ha señalado que las huelgas de hambre no son una acción extraordinaria y que la Policía no «suele leerla como una acción de protesta por unos derechos».

«Apoyamos este tipo de acciones no violentas para reclamar derechos», ha afirmado y ha lamentado que estos internos «cuando inician una protesta o denuncian la vulneración de sus derechos, al estar privados de libertad y bajo custodia policial, están en una situación de mayor desprotección».