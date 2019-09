Innovación Hidraqua, UA y Fempa crean una plataforma conjunta para impulsar la transferencia científica e industrial Con el nombre de Inovare Innovación Abierta, el objetivo es incrementar la competitividad empresarial desde una perspectiva multidisciplinar

El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, el director general de Hidraqua, Francisco Bartual y el secretario general de Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante FEMPA, Luis Rodríguez, han firmado un acuerdo para el lanzamiento de la plataforma científico-empresarial Inovare Innovación Abierta. Tal y como ha explicado Francisco Bartual “Hidraqua mantiene una firme apuesta por la innovación como herramienta indispensable dentro de su estrategia empresarial y como palanca para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El siguiente paso en esta labor se formaliza con la puesta en marcha del ecosistema Inovare, que busca ayudar a otras empresas que tengan interés y fomenten el know-how en tecnologías diferenciales”.

En este sentido, el rector, ha destacado que la iniciativa “nace con el objetivo de conformar un ecosistema heterogéneo que fortalezca nuestro entorno empresarial a través del impulso de iniciativas de transferencia científica y tecnológica”, de ahí que las diferentes actividades que se desarrollarán en el seno de la plataforma “perseguirán incrementar la competitividad de las empresas de la provincia de Alicante a través del impulso de las relaciones entre empresas consolidadas y startups de gran potencial y talento, facilitando su entrada y consolidación en el contexto empresarial”, ha dicho.

Por su parte, desde FEMPA, su secretario general, Luis Rodríguez, ha destacado el interés de la federación por impulsar esta iniciativa, directamente orientada a poner en valor y retener el talento emprendedor en los diferentes nodos de actividad industrial de nuestra provincia.

Vocación emprendedora característica de la provincia de Alicante

La provincia de Alicante cuenta con un enorme atractivo, no solo por su heterogeneidad empresarial, infraestructuras de transporte y comunicación o un clima idóneo en la práctica totalidad del año. Además, se dispone de un sistema docente y científico de referencia internacional. Sin ir más lejos, la Universidad de Alicante se encuentra en los principales rankings de excelencia docente e investigadora, y está considerada como una de las 1000 mejores universidades a nivel global.

Por otro lado, Alicante es la cuarta provincia en empresas y la tercera en número de empresas activas en relación a la superficie del territorio, solo superada por Madrid y Barcelona según datos de 2018 publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En términos autonómicos, en la provincia de Alicante están inscritas 23.8 empresas por cada km2, mientras en Valencia y Castellón, este valor se sitúa en 16.51 y 6.02 respectivamente.

Sin embargo, la inversión agregada en I+D sobre PIB continúa por debajo de la media nacional y muy lejos de autonomías como el País Vasco, Navarra o Cataluña. Inovare Innovación Abierta pretende visualizar el talento emergente y propiciar con empresas consolidadas sinergias rentables en términos laborales, económicos, medioambientales, sociales, etc.

Actividades transversales para impulsar todo tipo de tecnologías innovadoras

Las actividades incluidas en el ecosistema Inovare Innovación Abierta se desarrollarán de forma vertebrada en toda la provincia. Están dirigidas principalmente a empresas que tengan interés y fomenten el know-how en tecnologías diferenciales, con independencia de su sector de actividad, así como emprendedores y startups de reciente creación.

En la fase inicial se incidirá en potenciar la colaboración transversal y divulgación del potencial creativo y emprendedor, a través de actividades tales como Testing One to One en la cual empresas tradicionales puedan analizar y verificar productos o servicios innovadores en un contexto real proveniente de startups locales. Otra modalidad que se pondrá en marcha es el Showroom Inovare, un espacio interactivo en donde las startups muestran sus productos/servicios, actividades y eventos, facilitando que podamos impulsar un matching selectivo y de gran interés para las empresas ya consolidadas en el mercado.

A estas actuaciones se irán sumando paulatinamente otras de especial relevancia, que persiguen fomentar la comunicación fluida entre la comunidad científica, tejido empresarial consolidado, emprendedores y startups incipientes, así como organismos e instituciones públicas.

El ecosistema Inovare Innovación Abierta nace con el espíritu de ser una iniciativa global, participativa e integradora, que persigue incrementar la competitividad de nuestras empresas, así como poner el valor el talento y la naturaleza emprendedora de la sociedad alicantina para afrontar los retos presentes y futuros.