8-M Hablan investigadoras y empresarias: «La situación de la mujer mejora lentamente» La Fundación Premios Jaime I analiza la situación de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la empresa

ABC @ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 06/03/2019 19:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Mujeres con futuro. Futuro con mujeres». Investigadoras y empresarias han coincidido en destacar que está "mejorando lentamente" la situación de las mujeres en estos campos, y aunque algunas anteponen temas personales a su desarrollo profesional otras deben hacer frente a "renuncias familiares" para poder avanzar en su carrera.

Así lo han puesto de manifiesto algunas de las participantes en el coloquio "Mujer, Ciencia y Empresa", organizado por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y la Fundación de los Premios Rey Jaime I y celebrado este miércoles en València ante la jornada del 8-M -Día de la Mujer Trabajadora- del próximo viernes.

Carmen Herrero, catedrática de Fundamentos del Ánálisis Económico de la Universidad de Alicante y Premio Jaume I de Economía 2017, considera que el llamado "techo de cristal" es "difícil de romper" y, en ocasiones, son las propias estudiantes, algunas de ellas "brillantes", las que anteponen temas personales y familiares al desarrollo profesional. "Así se pierde muchísimo talento".

Además, si una mujer que entra en la universidad y se dedica a la Ciencia decide ser madre "hay un parón que es inevitable y después hay que recuperar el tren y cuesta", ha señalado Herrero, para quien "las primeras que se tienen que creer que son capaces de hacerlo son las mujeres".

"Es una carrera en la que nunca puedes parar y para seguir el ritmo, o tienes una pareja totalmente colaborativa o toda la carga cae sobre la mujer, que pierde el tren de la investigación y del acceso a puestos de más responsabilidad", ha indicado.

Dolores Corella, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València y Premio Jaime I en Investigación Mëdica 2018, también ha considerado que la situación de la mujer "va mejorando" porque venimos de una época "donde ser mujer era algo negativo".

Considera que "va a costar" que se rompa el techo de cristal, porque vivimos en un mundo "muy masculinizado" y aunque la mujer "tiene mucha capacidad, las decisiones aún están en manos de los hombres y ellos hacen una piña".

"Si no conseguimos llegar a posiciones de poder, no podremos nunca romper esa tendencia", afirma Corella, que confiesa que tuvo que renunciar a tener la familia numerosa que quería por seguir estudiando e investigando y solo pudo tener a su única hija con más de 40 años. "Ese ha sido mi sacrificio".

Considera que "habrá igualdad cuando no haya renuncias y cuando todos nos lo creamos, porque las mismas mujeres, en una situación en la que el hombre también tiene una carrera científica. se quedan atrás. Lo ideal sería que los dos pudieran hacerlo, pero no tiene por qué renunciar siempre la mujer", ha señalado.

Por su parte, Araceli Ciscar, consejera ejecutiva del grupo Dacsa, afirma que la situación de la mujer en el mundo empresarial "es buena. Si una mujer está bien preparada y llega con ilusión y ganas de hacer cosas, por supuesto que tiene las mismas oportunidades".

"A veces la conciliación no es fácil y hay que decidir muchas veces", señala Ciscar, que añade: "no me atrevo a decir que haya que dejar a la familia, creo que hay que intentar mantener un equilibro que sea bueno para tu familia y para la compañía y eso se puede conseguir".

A su juicio, los empresarios deben dar facilidades, pero las mujeres "también deben luchar por sus sueños, Si no se lanzan es difícil hablar de mujeres en puestos de responsabilidad".

La Premio Investigación Básica en 2018, María Vallet, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, afirma que las cosas "han cambiado con los años. Empezamos de una situación muy mala, en la que las mujeres no podían ni entrar en la Universidad".

"En los últimos años se ha avanzado mucho y se ha incrementado el número de alumnas en carreras científicas. Cuanta más gente haya formada, más podrá acceder a buenos puestos, hay que hacer masa crítica", indica.

Reconoce que en su caso también hubo renuncias personales. "Hemos tenido que elegir en un momento dado, poner prioridades, y creo que eso es consustancial a la mujer".