Vivimos absorbidos en temáticas centrales y centralistas que parece que hagan que todo lo demás no importe. En mi humilde opinión estoy de acuerdo con el planteamiento que realizó el presidente Ximo Puig , en un desayuno informativo en Madrid, reclamando que hay vida institucional más allá de la M-30.

A falta de recibir los ingresos y la financiación que pertoca hay que seguir dando la batalla con nuevas ideas y reivindicaciones para que se ceda entre todo el territorio nacional el poder político fiscal e institucional, para fortalecer la cohesión territorial.

Negar el protagonismo de las diferentes comunidades más allá de la Villa y Corte es como los «illuminati» que defienden que la tierra es plana.

Para los populares, que parecen que viven a base de obstáculos, que ellos mismos se ponen, van pasando los años y la inmovilidad frente a la renovación se acrecienta en sus estructuras regionales, y más si cabe en la valenciana, Donde el partido debería pasar a llamarse Gestora Popular de la Comunitat Valenciana .

Para Génova, la situación política de su propio partido en la Comunitat es un tema a tratar, evidentemente, pero donde siempre hay excusas, y lo digo así sin paliativos, para ir posponiéndolo y ya llevamos con la misma cantinela desde la primera derrota electoral de 2015. Primero fueron los casos de corrupción internos , después las derrotas electorales en distintos territorios, más tarde llegó el órdago catalán y ahora todo lo centra la toma de posesión del nuevo macro gobierno de Pedro Sánchez . Ahora lo primordial es centrarse en la labor de oposición, dicen.

Imagen de Ximo Puig tomada durante una visita a Madrid con motivo de la feria Fitur EFE

Se ve que el apalancamiento de sus estructuras, la nula renovación, la desmotivación que llevan ya camino de cinco años sin democracia interna no es lo primordial. Parece que no, de manera triste. La nula autocrítica tras los resultados de mayo del 2019, donde se han perdido 12 escaños y el porcentaje de voto es inferior al 20%, no es motivo para pensar que algo no va cara al aire tal como está montado el patio.

En fin, siempre se puede esperar, y mientras seguiremos hablando de Cataluña, de Sánchez y mirándonos el propio ombligo.