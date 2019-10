Después del 9 y el 12 continua siendo octubre

Actualizado: 13/10/2019 11:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya han pasado las dos fechas fetiche de reafirmación identitaria patria, tanto valenciana como española. Esas fechas donde al adalid de las redes sociales todos se enfundan alrededor de la bandera y muestran su orgullo al terruño.

Respecto al 9 d'Octubre seguimos dándole vueltas al tema de la financiación, después del jarro de agua fría que Pedro Sánchez lanzó en su primer mitin de campaña en la Comunitat Valenciana: «Este embrollo, el del dinero de los valencianos, lo arreglaré. Pero en los próximo cuatro años». Y nosotros, los valencianos, seguimos genuflexionándonos a diferentes direcciones con código postal en la Villa y Corte de Madrid. Dígase Ferraz, dígase Génova, dígase la Carrera de San Jerónimo, y sigue pasando el tiempo y los colores de los partidos políticos en el Gobierno de turno.

Este año, y ya son innumerables, acabamos el verano de nuevo a la cola del reparto financiero autonómico, con 198 euros por debajo de la media nacional. Pero «Ahora España Nos Une». Quien quiera que lo interprete a su mejor manera este juego de palabras electorales.

Me apunto a la teoría de pensamiento del filósofo francés André Gluksman, releyendo su ensayo «Mayo del 68, por la subversión permanente», decía: «Creo que, como Stendhal, que en política hay que ser ateo y decidir en función de las situaciones dadas y de las opciones propuestas».

Imagen de Pedro Sánchez y Ximo Puig en un mitin del PSOE en Valencia - MIKEL PONCE

En el ensayo diserta sobre una lucha del pensamiento sobre la manipulación de las masas inherentes en los mítines, normalmente llenos de estómagos agradecidos o de falsas promesas futuras por agradecer, cuando corran mejores tiempos.

He echado en falta, sobre todo en el día de la Comunitat Valenciana, algún artículo con masa crítica de líderes del centro derecha valenciano, no sólo los ya tan manidos selfies en actos, procesiones cívicas o demás, que por otra parte van implícitos en el cargo que ostentan. Supongo que lo que yo demando lo habrán hecho de puertas hacia adentro, de cara a sus militantes, en comidas, cenas, cafés de puerta de sus sedes hacia dentro. Pero, por ejemplo, en medios generalistas no lo he encontrado. Si ya en eso se pasa a la invisibilidad un día tan destacado mal vamos. Bueno, continuamos. En fin seguimos pasando hojas del mes de octubre.