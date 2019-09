Política The Guardian borra una entrevista a Ximo Puig publicada por un acuerdo comercial de 43.000 euros El diario británico elimina el contenido con un aviso de que era de pago

En el primer ejercicio completo del Gobierno valenciano conformado por PSPV-PSOE y Compromís, 2016, éste repartió más de 3,1 millones de publicidad institucional a los medios de comunicación, cantidad que se ha ido incrementando notablemente desde entonces.

En los datos que se ofrecieron en el Portal de Transparencia de la Generalitat, llamó la atención especialmente un gasto de ese año: 43.000 euros en el periódico británico The Guardian.

En este medio se publicó, en noviembre de 2016, una «entrevista» al presidente, Ximo Puig, con motivo de una feria de turismo en Londres a la que acudió. Los encargados de realizársela en un suplemento sobre la Comunidad Valenciana fueron The Report Company, una empresa española creadora de contenidos.

En ella, se aprovechaba para ensalzar su figura y «vender» la Comunidad Valenciana a uno de los nichos turísticos más importantes mientras él exponía las grandes propuestas de la legislatura o criticaba al PP por la corrupción. «El Levante feliz resultó ser una gran mentira», afirmaba en una de sus declaraciones.

La Generalitat argumentó en ese momento que no se trataba de una entrevista pagada. Pero ahora, tres años después, se ha demostrado lo contrario.

Como ha desvelado el diario «El Economista», ya no puede leerse porque ha sido borrada de la web de The Guardian. En el enlace que difundieron tanto desde el Gobierno valenciano como desde el partido socialista sólo aparece ahora un texto: «Lo sentimos, la página que estás buscando ha sido eliminada. Esto se debe a que el contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante. La política de Guardian News and Media es eliminar el contenido pagado al final de estos acuerdos. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestras pautas de contenido comercial».